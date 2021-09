Cote d'Ivoire: Audience avec Antonio Guteress/Kandia Camara - « Ouattara et Guteress ont une totale convergence de vue »

Avant son discours à la Tribune de l'ONU, le lundi 27 septembre, la ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration africaine et de la diaspora a été reçue en audience par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guteress.

Kandia Camara était porteuse d'un message du Président de la République, Alassane Ouattara.

Elle a confié à sa sortie d'audience que différents sujet ont été abordés au cours de cette rencontre. Notamment, les questions du Genre, des Droits de l'Homme, du retour des réfugiés ivoiriens au pays, de la sécurité dans la Sous-région, de la réconciliation nationale, de la lutte contre le terrorisme.

Sur toutes ces questions, dira-t-elle, le Secrétaire Général de l'ONU a une totale convergence de vue, avec le Président Alassane Ouattara.

« Nous sommes venus lui porter un message du président de la République Alassane Ouattara qui nous a demandé de lui transmettre ses chaleureuses salutations et surtout sa gratitude et celle du peuple ivoirien pour le soutien que le Secrétaire Général en personne et son organisation, ont toujours apporté à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien des Nations Unies pendant toutes les crises qu'elle a traversées. Et donc le Président, en reconnaissance, à tout cela, nous a chargé de venir lui transmettre son message de remerciement», a-t-elle déclaré.

Selon Kandia Camara, elle a également parlé avec le Secrétaire Général de l'ONU, des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire, dans la préservation de la paix, du renforcement de la cohésion, du développement et de la réconciliation.

« Nous avons informé le Secrétaire Général du processus de réconciliation qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis 2011. Nous avons aussi évoqué le retour massif des réfugiés ivoiriens qui étaient hors du pays. Il faut savoir que sur plus de 300.000 réfugiés ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire, plus de 290 000 ont rejoint la Côte d'Ivoire. Parce que la situation politique s'est améliorée. La situation sociale aussi. Ainsi que la situation économique. Des progrès sont effectués. Et donc, nous avons dit au Secrétaire Général que le Président de la République, Alassane Ouattara et les Ivoiriens ont pris l'engagement d'aller véritablement à la paix, à la réconciliation et à la cohésion », a-t-elle poursuivi.

Kandia Camara et son hôte ont aussi profité de cette rencontre pour évoquer la situation sécuritaire au niveau de notre sous-région.

« Nous avons des pays qui connaissent des difficultés en ce moment à la suite de coup d'Etat. Il y a le Mali, et récemment la Guinée. Donc, nous avons exprimé la préoccupation du Président Alassane Ouattara et de l'ensemble des Ivoiriens face à ces situations dans ces pays frères. Nous avons en outre, exprimé nos préoccupations quant à la montée de l'insécurité et du terrorisme dans la zone », a-t-elle souligné.

Avant de conclure : « En un mot, nous avons exprimé au Secrétaire Général, au nom du Président de la République de Côte d'Ivoire, l'engagement de notre pays à faire en sorte que les souhaits des Nations Unies puissent se réaliser aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la Sous-région, et partout dans le monde ».