Cote d'Ivoire: Construction du pôle mère-enfant du Chu de Cocody - Le blocage levé

Bientôt, un bâtiment R+3 va abriter le pôle mère-enfant du Chu de Cocody. L'ancienne gare de la Sotra jouxtant le Chu qui menaçait les travaux a été délocalisée en face de l'Insaac, de l'Istc et de l'Ecole de police d'Abidjan.

Les travaux de construction du pôle mère-enfant du Chu de Cocody se poursuivent normalement, a-t-on constaté ce mercredi 29 septembre 2021. « Le chantier va s'accélérer dans les prochains jours », souligne un responsable du chantier qui a requis l'anonymat. L'espace devant servir à l'installation d'une grue, le déploiement de la centrale de béton en construction et la pose d'un certain nombre de matériels importants sont désormais disponibles. À la grande joie des responsables du consortium japonais, Toda et Sirius qui ont en charge la construction du bâtiment qui va abriter les services de gynécologie, d'obstétrique, de pédiatrie médicale et de chirurgie du Chu de Cocody.

Rencontré ce mercredi 29 septembre 2021, à son bureau du Chu de Cocody, le Sous-directeur du matériel et de la gestion du patrimoine, Michel Adou Kobenan, n'a pas caché sa joie après le dénouement de cette affaire qui menace sérieusement le bon déroulement de ce chantier.

Selon les études d'impact environnementales et sociétales, la présence de la gare Sotra était inadéquate. Il fallait la délocaliser. « Pendant deux ans, nous avons eu des échanges avec les responsables de la Sotra, du Bnetd, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Si cette gare n'était pas délocalisée, les délais de construction allaient être impactés. Les Japonais menaçaient d'arrêter les travaux le 25 octobre. Dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 septembre, cette gare a été démolie. La clôture du chantier a été étendue pour englober l'ex-gare. Un passage à niveau a été créé », s'est-il réjoui.

À l'en croire, le pôle mère-enfant n'est pas un nouveau service. « Le Chu de Cocody a décidé de fonctionner en pôle. Nous voulons regrouper les différents services pour être plus efficaces. Nous avons le pôle mère-enfant qui regroupe la gynécologie, obstétrique, pédiatrie médicale, néonatalogie, pédiatrie chirurgicale et la salle d'accouchement. L'objectif du projet est de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile », a-t-il précisé.

En clair, ce pôle mère-enfant qui est un don du gouvernement japonais a débuté en avril 2021. Le 25 octobre 2019 à Abidjan, l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) a signé un accord de don à hauteur de 22 milliards de FCFA avec le gouvernement ivoirien, pour le projet d'aménagement du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Cocody pour l'amélioration des services de santé maternelle et infantile du Grand Abidjan. Ce projet vise à améliorer les services d'obstétrique et de néonatologie grâce à la construction et à l'équipement d'un pôle mère-enfant au Centre hospitalier universitaire de Cocody. Il devrait permettre au Chu de Cocody de devenir un centre médical d'excellence au niveau national et améliorer la qualité des services de santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. L'apport de l'État de Côte d'Ivoire est estimé à 4 milliards de FCFA. Les travaux et l'équipement du bâtiment devront prendre fin le 31 décembre 2022. La livraison du chantier est prévue pour décembre 2023.