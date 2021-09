Guinée: Transition en Guinée, résumé de la journée du mercredi 29 Septembre 2021

Fermée depuis plus d'une année par le régime Condé à l'approche de la très controversée élection présidentielle d'octobre 2020, pour des raisons de sécurité selon les autorités de l'époque, la frontière entre la Guinée et le Sénégal a été réouverte ce mercredi, 29 septembre , dans la soirée, en présence des autorités sanitaires et sécuritaires.

Étant la dernière frontière à être réouverte par le CNRD, Vingt-quatre jours après le coup de force, la Guinée est aujourd'hui un pays entièrement ouvert à ses voisins.

Un décret portant promulgation de la loi de finances rectificative 2021 et une ordonnance de prorogation du conseil Supérieur de la magistrature ont été lus au journal de 20h30 de RTG.

À travers une conférence de presse, un observatoire citoyen a été lancé par certaines organisations de la société civile, dans le but de vulgariser la charte de la transition et de veiller à son respect strict.

Depuis la chute du régime du président Alpha Condé, Conakry attire de plus en plus de personnes. Après le retour au pays de plusieurs exilés politiques et plusieurs cadres de la diaspora guinéenne, c'est au tour de l'activiste panafricaniste Kemi Seba de s'annoncer à Conakry pour ce Lundi, 04 Octobre 2021.

Selon des informations, le président de la transition compte prêter serment devant la cour suprême, ce vendredi, 01 Octobre 2021.