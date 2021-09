Cote d'Ivoire: Jeunesse et leadership - Élèves et étudiants d'universités et grandes écoles se mesurent

Avec une population actuelle de plus de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique doit miser sur sa jeunesse pour son développement à l'horizon 2030. Social Change Factory, centre de leadership citoyen, d'innovations sociales et de recherche pour l'émancipation, l'autonomisation, l'épanouissement et l'engagement de la jeunesse dans divers domaines l'a compris.

Cette année, il a organisé une série de concours télévisés opposant mille jeunes de collèges, lycées, universités et grandes écoles de la Côte d'Ivoire sur la promotion et la mise en œuvre de solutions communautaires innovantes et efficaces. Le25 septembre dernier, les établissements retenus pour l'apothéose se sont retrouvés aux Deux Plateaux pour exposer leurs idées et savoir-faire afin d'impacter leur environnement et au-delà, celui de tous les jeunes ivoiriens.

Au cours de ces rencontres dénommées « Voix des jeunes » ouverts aux jeunes issus des Universités et grandes écoles publiques et privées d'une part, et à ceux issus des communautés d'autres part et « Voix des Jeunes school » destinés aux élèves des lycées et collèges publics et privées, les candidats ont séduit plus d'un. En présence de plusieurs personnalités, ils ont pu élaborer et mettre en œuvre des solutions innovantes sur des questions telles que l'éducation de la jeune fille, l'insertion socioprofessionnelle des jeunes filles déscolarisées, l'environnement et la santé notamment la Covid-19, etc.

Pour Cheikh Tidiane Diouf, directeur des programmes de Social Change Factory, l'ambition de ce programme est de contribuer à la construction d'une Afrique paisible, prospère et intégrée en exerçant une influence positive sur sa jeunesse. « Il faut transformer l'élite émergente pendant qu'elle émerge et non pendant qu'elle arrive au pouvoir », soutient-il. Avant d'assurer que cette approche développée par son organisation qui mise, entre autres, sur l'aide au développement avec les jeunes au centre du dispositif stratégique, financier et opérationnel de développement, est une opportunité réelle de disposer d'hommes et de femmes de qualité pour l'avenir.

Pour cette édition 2021, quatre universités étaient en finale pour confronter leurs projets de solutions dans la catégorie « Voix des jeunes » (l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, l'université de Man, l'université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo, l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa) contre cinq établissement scolaires dans la catégorie « Voix des Jeunes school » à savoir : les Lycées Houphouët-Boigny de Korhogo, Tsf de Bouaké, Jeunes filles de Séguéla, le lycée moderne de Port-Bouët et le Collèges jeune fille de Man.