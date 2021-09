Maroc: Un enregistrement audio dit tout sur le désarroi des pantins polisariens

Une milice en débandade et une direction de prédateurs

Il y a deux jours, un enregistrement audio d'un des chefs militaires du Front Polisario a été publié lors de son intervention dans « le colloque » organisé sous la supervision du Polisario, et qui a été reporté à plusieurs reprises dans l'attente du retour de Brahim Ghali aux camps en raison de la prédisposition de plusieurs postulants à la succession du chef à annoncer la vacance de son poste pour s'en emparer. Dans l'enregistrement audio qui lui est attribué, Al-Bashir Ould Mouloud, dit officier supérieur dans les rangs de la milice du Polisario, a accusé la direction de négligence la décrivant de la plus ignoble des manières.

Il l'a tenue pour responsable de ce qui se passe au sein de la soi-disant «armée sahraouie», parlant dans le même enregistrement d'une réalité tragique qui menace de la survenance de catastrophes de grande ampleur auxquelles on ne peut en aucun cas faire face, selon l'expression de ce responsable militaire.

Parlant de la réalité militaire du Polisario, il a franchement dit qu'il manque de préparation et souffre de problèmes structurels qui affectent sa présence, énumérant les faiblesses devant tous les chefs militaires, le manque de capacités militaires, la fragilité des équipements et le manque de formation. S'adressant à la haute direction du Polisario, le même cadre militaire a tenu celle-ci de responsable de la défaite, et a exigé que le titre publié dans l'un des documents du colloque soit modifié. Il a dit mot pour mot: «Vous nous avez donné un titre dans le document : .

Au lieu de ce titre, vous auriez dû nous dire : Qu'avez-vous fait ? Avec les voitures climatisées et les maisons qui sont à Tindouf et en Mauritanie et au lieu de cette réalité du fait que vous êtes venus dans les camps pieds nus incapables de vous payer des chaussures. Je sais que je serai exposé à l'intimidation, enrobée du cachet de trahison, le lot de ceux qui disent la vérité, mais je me soucie seulement de dire cette vérité sans détour ».

A noter qu'Al-Bashir Ould Mouloud, qui est considéré comme l'un des chefs militaires les plus importants au sein du Polisario, occupait le poste d'attaché militaire en Algérie. Il a suivi une formation dans l'aviation en Libye, mais la fuite de son enregistrement audio parmi les habitants du camp et son intervention ont choqué ceux qui tiennent les ficelles du Polisario qui ont exigé sa suppression de toutes les plateformes et interdit sa publication par les moyens de communication. Car, selon eux, l'enregistrement comportait des «secrets dangereux sur l'institution militaire».