Congo-Kinshasa: C'est le moment!

En dépit des incompréhensions superfétatoires, cette fois-ci, à travers cette décision prise en concertation entre le Gouvernorat de la ville de Kinshasa et les partis politiques que compose la coalition Lamuka, l'on a, sans aucun doute, évité le pire.

Oui, il y a de quoi déduire que le pouvoir de la rationalité aura ainsi pris le dessus des divergences politiques et partisanes qui ont élu domicile dans les falaises des politiques à la quête du pouvoir d'une part, et à la conservation de celui-ci, d'autre part. La plateforme d'opposition dirigée par le tandem Fayulu-Muzito a annulé finalement, à l'issue d'une réunion mardi soir avec le gouverneur, sa marche prévue aujourd'hui dans plusieurs villes du pays, afin de réclamer la dépolitisation de la CENI et les réformes électorales consensuelles.

Etonnant que cela puisse paraître, cette décision a surpris beaucoup d'autant plus qu'avant cette réunion dite "mixte", Ngobila était en désaccord avec le Présidium de Lamuka après qu'il ait préalablement pris la décision de suspendre toutes les manifestations publiques sur le tronçon aéroport international de N'djili et le pont Matete. Quoi qu'il en soit, loin de nous de remuer le couteau dans la plaie, cette décision aura le bénéfice d'avoir épargné la ville-province de Kinshasa des spectacles malencontreux, les bavures policières et les violences enregistrées lors de la dernière sortie de Fayulu à Masina, en sont l'illustration parfaite de ce qui finit par arriver lorsque les autorités interdisent une revendication politique.

Toutefois, au lieu et en place de s'éterniser sur ce sujet purement politique qui défraie l'actualité depuis près d'un mois, les compatriotes de l'Est malgré l'instauration de l'état de siège dans cette partie du pays, 4 mois après, continuent de vivre le calvaire. L'évaluation de l'état de siège s'impose en dépit de tout. Cette évaluation permettra à ce que le gouvernement central prenne des décisions salvatrices pour accompagner davantage les gouverneurs militaires, bref, tous les acteurs opérationnels qui œuvrent pour la paix, la sécurité et le développement du pays. Cet aboutissement sera ni plus, ni moins une décision murement réfléchie à l'allure de la thèse de Descartes qui a longtemps préconisé le pouvoir de la raison. C'est le moment.