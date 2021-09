Angola: Le Gouvernement parie sur l'enseignement spécialisé

Moçâmedes — La ministre d'État chargée des Affaires sociales, Carolina Cerqueira, a déclaré mercredi, à Moçâmedes, que la priorité de l'Exécutif angolais est de former des enseignants spécialisés pour une éducation de qualité.

La gouvernante, qui s'exprimait devant la presse à la fin de sa journée de travail à Namibe, a reconnu que le secteur de l'éducation est confronté à de nombreux problèmes, allant du manque d'infrastructures, d'enseignants et de moyens didactiques, aux difficultés qui ont commencé à être résolues avec la construction de plus d'écoles et l'entrée de nouveaux enseignants dans les différents sous-systèmes d'enseignement.

« L'infrastructure est insuffisante, le nombre d'enseignants n'est pas idéal et pourtant nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu et nous voyons et nous encourageons la province à faire un plus grand effort pour intégrer le plus grand nombre d'enfants d'âge scolaire, ajoutant que la formation continue des enseignants pour transmettre des connaissances adéquates restait une priorité », a déclaré la ministre.

Carolina Cerqueira a également fait savoir que les nouveaux manuels scolaires commenceront à être distribués dans toutes les provinces à partir de la semaine prochaine.

Elle a encore exprimé sa préoccupation concernant la distribution des goûters scolaires, après avoir orienté les administrations municipales à mettre en œuvre des actions visant à distribuer des repas avec des produits nationaux.

Ce processus de distribution de goûters scolaires, selon Carolina Cerqueira, doit également avoir le soutien des églises, de la société civile, des hommes d'affaires et d'autres organisations.