Angola: Le PR souhaite que l'Angola devienne une destination touristique mondiale

Madrid — Le Président angolais, João Lourenço, a sollicité mercredi, à Madrid, le soutien de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) pour le développement du secteur touristique en Angola.

Le Président João Lourenço, qui a visité le même jour le siège de l'OMT, à Madrid, a souhaité que l'Angola devienne une importante destination touristique dans le monde.

Lors de son dernier jour de la visite officielle au Royaume d'Espagne, centrée sur le renforcement de la coopération bilatérale, l'homme d'État angolais s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili.

À cette occasion, il a déclaré que l'Angola a des grandes potentialités dans le secteur du tourisme, actuellement endormies, "attendent votre contribution pour faire de l'Angola, aussi une destination touristique importante au monde".

Selon lui, à côté du développement de l'agriculture, un autre secteur de l'économie essentielle dans la diversification de l'économie est, sans l'ombre d'un doute, le tourisme.

"Nous avons de belles plages, de vastes étendues sur notre littoral et la probabilité de développer le tourisme intérieur et le tourisme rural (...)", a souligné le Président de la République.

Enfin, il a signé, lors de son séjour à Washington DC (USA), avant de débarquer dans la capitale espagnole, des accords avec des organisations liées à la conservation de la nature.

Des garanties pour développer le tourisme

João Lourenço a déclaré avoir reçu des garanties de l'Organisation Mondiale du Tourisme pour le développement de ce secteur en Angola.

"Nous attendons des bras ouverts, l'arrivée des investisseurs intéressés à investir en Angola, avec la volonté de former nos jeunes. Le tourisme est l'un des secteurs qui offre plus d'emplois", a-t-il précisé.

En revanche, il a déploré les conséquences de la pandémie de Covid-19 dans le monde, en général, en particulier, dans les économies des pays, surtout dans le tourisme.

Le tourisme, a-t-il déclaré, est l'un des secteurs de l'économie des pays qui ont le plus souffert et continuent de souffrir des conséquences du coronavirus.

A son tour, le secrétaire général de l'OMT, le géorgien Zurab Pololikashvili, a donné des garanties pour soutenir le développement du tourisme en Angola.

Au siège de l'OMT, le Chef de l'État angolais a signé le livre d'honneur et dévoilé une plaque marquant sa visite à cette organisation, basée dans la capitale espagnole.

L'Angola est devenu membre effectif de l'Organisation mondiale du tourisme depuis 1989.

Potentialités touristiques de l'Angola

L'Angola possède un vaste patrimoine touristique, comprenant les chutes de Calandula, Serra da Leba, Fenda da Tundavala, Arco do Namibe, Morro Moco, As Cachoeiras do Binga, ainsi qu'une faune très diversifiée qui attire de nombreux touristes nationaux et étrangers.

L'un des projets les plus prometteurs développés par le Gouvernement angolais dans le domaine du tourisme est le Bassin de l'Okavango. 278000 kilomètres carrés, c'est l'extension totale de la zone couverte par le projet touristique "Okavango/Zambèze", qui regroupe cinq pays de la région.

L'Angola dispose d'un nouveau régime d'exemption et de simplification pour l'octroi de visas touristiques, en vigueur depuis le 30 mars 2018.

Les nouvelles règles exemptent et facilitent l'accès aux visas pour les citoyens de 61 pays, y compris le Portugal, le Cap-Vert, Sao Tomé et Príncipe, le Brésil et le Timor-Leste, à condition qu'ils présentent un billet, un passeport, une preuve de logement et des moyens de subsistance, durant la demande de visa de tourisme, qui pourrait être délivré à l'aéroport, à l'arrivée dans la capitale angolaise (Luanda).