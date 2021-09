Algérie: Réalisation du projet de production du vaccin anti-Covid - L'Algérie salue l'accompagnement de la Chine

Constantine — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a salué, mercredi à Constantine, la coopération et l'engagement des Chinois dans l'accompagnement de la partie algérienne dans la réalisation du projet de fabrication du vaccin anti-Covid-19 en Algérie.

"Je tiens à présenter mes plus sincères remerciements à nos amis Chinois pour leur coopération et engagement en vue de la concrétisation de ce projet en un temps record", a indiqué le Premier ministre dans une allocution prononcée à l'hôtel Mariott, en présence de nombre de ministres, des autorités de la wilaya, des élus locaux, de parlementaires, d'experts, de chercheurs et de représentants des partenaires socio-économiques, à l'occasion du lancement officiel de la production du vaccin anti-Covid-19 au niveau de l'unité de Saïdal à Constantine.

"Il me plait d'exprimer mes remerciements et ma gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès de cette entreprise", notamment les cadres et les travailleurs du Groupe Saïdal.