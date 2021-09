Sénégal: Légère hausse des recettes budgétaires tirée par les recettes fiscales à fin juillet

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), à fin juillet, les ressources mobilisées (1507,3 milliards) sont constituées de recettes budgétaires (1410 milliards), de dons (77,2 milliards) et de recettes exceptionnelles (20 milliards). En glissement annuel, les ressources se sont abaissées de 41,8 milliards imputables aux dons.

Ces derniers ont diminué de 43,2%, soit 58,8 milliards par rapport à la même période en 2020. Par ailleurs, les recettes budgétaires, estimées à 1410 milliards, ont crû modérément de 1,2% à fin juillet 2021. Cette amélioration est attribuable principalement aux recettes fiscales (1338,5 milliards) qui ont progressé de 2,6%.

La hausse des recettes fiscales est tirée par l'impôt sur les revenus (225,5 milliards), la TVA intérieure pétrole (13,8 milliards), les droits d'enregistrement et de timbre (55,8 milliards) et le FSIPP (62,4 milliards) qui se sont confortés respectivement de 3% (+6,6 milliards), 73,7% (+5,9 milliards), 48,2% (+18,1 milliards) et 157,8% (+38,2 milliards).

De même, note la Dpee, les droits et taxes mobilisés par la Douane, notamment, la TVA à l'import (251,2 milliards) et les droits de porte (160,1 milliards) se sont inscrits sur cette dynamique avec des hausses respectives de 9,7% et 8,7%.

En revanche, l'impôt sur les sociétés, la TVA intérieure hors pétrole et les taxes sur la consommation ont atténué cette tendance haussière avec des baisses respectives de 12,4 milliards, 50,6 milliards et 21,3 milliards pour s'établir respectivement à 189,8 milliards, 157,8 milliards et 83,2 milliards à fin juillet 2021.