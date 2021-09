Afrique: LDC - L'Algérien Bennacer regrette les décisions de l'arbitre Cakir

Après avoir perdu (1-2) mardi son deuxième match en Ligue des Champions face à l'Atletico de Madrid dans le groupe B, le Milanc AC a hypothéqué ses chances de qualification au prochain tour. Pour les Milanais, deux choses été à l'origine de cette défaite, l'expulsion du milieu ivoirien Franck Kessié après seulement une demi-heure de jeu et le penalty gracieusement accordé aux Espagnols dans le temps additionnel.

Le milieu de terrain algérien Ismaël Bennacer ne digère pas cette défaite : « On a fait le match qu'il fallait. On a beaucoup travaillé mais on a été malheureusement puni à la fin. C'est très dur pour nous. On a bien travaillé jusqu'à la fin mais ça n'a pas suffi. Il faut vite relever la tête, il faut voir de ce qu'on a fait de bien et de moins bien et se projeter sur la préparation du match de dimanche contre l'Atalanta », a-t-il indique devant les confrères de BeIN SPORTS.

Même si il ne parle pas souvent de l'arbitrage à la fin d'une rencontre, Bennacer n'a pas été tendre envers les décisions de Cakir

« On va dire que ce n'était pas le meilleur match que l'arbitre a fait je pense, mais il faut respecter ses décisions. En tous cas, c'est dur à la fin de concéder un penalty dans le temps additionnel, ça nous fait perdre le match, mais c'est ça le football, il faut savoir relever la tête et faire un pas en avant », a t-il dit.