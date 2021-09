Angola: Le PR quitte Madrid pour Luanda

Madrid — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté jeudi, la ville de Madrid, en Espagne, pour Luanda, après avoir effectué une visite d'Etat de deux jours visant à renforcer la coopération bilatérale.

Le Chef de l'État, qui est parti à 2h10 heure locale, 1h10 du matin en Angola, a réalisé un programme de travail intense dans la capitale espagnole, visant essentiellement à approfondir le dialogue bilatéral permanent pour renforcer les liens entre les peuples espagnol et angolais.

La mission de l'Homme d'État angolais au Royaume d'Espagne s'est également centrée sur l'évaluation de l'ensemble du cadre de la coopération bilatérale et l'identification de nouveaux investissements.

Au cours de sa visite, la première dans ce pays de la péninsule ibérique, depuis sa prise de fonction à la tête de l'État angolais, le Président João Lourenço a rencontré le roi d'Espagne, Philippe VI, au Palais de la Zarzuela.

Au cours de la rencontre, les Chefs d'Etat ont souligné la solidité des relations existantes entre les deux pays, basées sur la collaboration et l'engagement.

Le Président João Lourenço a ensuite rencontré le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au Palais de la Moneloa, à Madrid.

Lors de cette rencontre, les deux interlocuteurs ont réitéré leur intention de continuer à renforcer les relations bilatérales et la convergence des points de vue dans des forums internationaux auxquels participent les deux États.

Ils ont reconnu la dynamique imprimée dans les relations entre les deux pays ces dernières années et l'attachement à des valeurs telles que la démocratie, la liberté, l'État de droit, le respect des droits de l'homme et l'intégrité territoriale des États.

João Lourenço et Pedro Sánchez sont revenus sur l'analyse de la crise sanitaire internationale provoquée par le Covid-19. Ils ont évalué l'évolution de la pandémie, depuis la réunion tenue en avril de cette année, à Luanda.

Dans le domaine de la coopération, les deux entités ont passé en revue les domaines potentiels d'approfondissement du partenariat, en mettant l'accent sur les secteurs de sécurité maritime, culture, éducation, tourisme, industrie et de transports.

Dans le cadre de la visite d'Etat, le Roi d'Espagne, Philippe VI, a offert un déjeuner au Président de la République d'Angola et à sa suite, au Palais Royal de Madrid.

Le Président João Lourenço a réitéré, à cette occasion, la nécessité pour l'Angola d'établir un véritable partenariat stratégique avec le Royaume d'Espagne qui dépasse la simple sphère économique et commerciale.

En ce sens, le Chef de l'État angolais a défendu l'élargissement du partenariat stratégique avec le Royaume d'Espagne en termes de consultations politiques et diplomatiques et d'échanges d'informations et dans divers domaines de la vie des deux pays.

Le Chef de l'État angolais a profité de l'occasion pour inviter le roi d'Espagne, Philippe VI, à visiter prochainement en Angola, invitation acceptée par le monarque espagnol.

Le monarque espagnol, pour sa part, s'est réjoui que le Président João Lourenço, lors de son investiture en août 2017, ait mentionné l'Espagne comme l'un des pays prioritaires dans les nouvelles relations que l'Angola est prêt à mettre en marche.

Un autre point important de l'agenda officiel du Président João Lourenço était la visite du siège de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et la visite du Canal de Água Isabel II, une entreprise publique chargée de gérer le cycle intégral de l'eau dans la communauté de Madrid.

Au siège de l'OMT, le Président João Lourenço a reçu des garanties de soutien de cette agence des Nations Unies, pour le développement du secteur touristique en Angola.

Le Chef de l'État angolais a signé le livre d'honneur et dévoilé une plaque marquant la visite à cette organisation, basée dans la capitale espagnole.

L'OMT a offert au gouvernement angolais plus de 20 bourses pour le secteur du tourisme.

Sur le canal de Água Isabel II, le Président João Lourenço, accompagné du ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a visionné une vidéo décrivant le fonctionnement, le traitement et l'approvisionnement en eau de la communauté de Madrid.

La délégation présidentielle, outre le ministre des Relations Extérieures, Téte António, comprenait les ministres des Finances, Vera Daves, de l'Intérieur, Eugénio César Laborinho, du Commerce et de l'Industrie, Victor Fernandes, et de l'Énergie et de l'Eau, Baptista Borges.

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Espagne reposent sur l'Accord général de coopération signé le 20 mai 1987 et l'Accord complémentaire à l'Accord général signé en novembre 1987.