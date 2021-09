Congo-Brazzaville: Commission climat du Bassin du Congo - Les partenaires invités à une convergence des actions

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a invité, le 29 septembre, les partenaires techniques et financiers ainsi que les investisseurs publics et privés à une convergence des actions, des forces et des ressources autour des objectifs de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo.

Les travaux du segment des ministres du deuxième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo ont été ouverts par le chef du gouvernement congolais. Dans son discours, Anatole Collinet Makosso a rappelé la nécessité de finaliser la stratégie de plaidoyer et de communication de la Commission climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo avant la COP 26. Selon lui, cet agenda vise à donner une meilleure visibilité aux missions et aux objectifs de la Commission Climat du Bassin du Congo et de son instrument financier dans les grandes rencontres internationales dont la COP 26.

« Le Fonds bleu pour le Bassin du Congo est prêt, il ne reste plus qu'à mettre en œuvre les activités de mobilisation des ressources pour permettre son fonctionnement que nous voulons efficace et efficient », a déclaré le chef du gouvernement.

Rappelant le travail réalisé depuis trois ans après le premier sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, Anatole Collinet Makosso a indiqué que malgré la crise économique amplifiée par la crise sanitaire, le chemin parcouru dans le processus de construction et d'opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo est à apprécier. C'est ainsi qu'il a invité le segment des ministres à travailler avec efficacité en vue d'atteindre les résultats attendus par les chefs d'Etat.