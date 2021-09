Gabon: Covid-19 - Steeve T. passe de vie à trépas

La covid-19 vient de frapper une fois de plus. Le jeune compatriote Steeve T, fervent acteur engagé dans la sensibilisation à cette pandémie , est décédé ce 29 septembre 2021 à l'hôpital d'Instruction des armées, des suites du Coronavirus, at-on appris. Il s'était pourtant fait vacciner.

Engagé dans la lutte contre les maladies telles que la tuberculose et le VIH sida, Steeve Tchinga avait rejoint la course de la lutte contre le coronavirus. Il était au-devant de la scène pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières et la nécessité de se faire vacciner. Le disparu avait même montré l'exemple en se faisant vacciner publiquement.

Le virus a malheureusement été plus fort que lui. Il est passé de vie à trépas à cause de ce coronavirus. La nouvelle a attristé plus d'un, mais a encore plus révolté la masse qui au préalable était réticente sur la vaccination.

D'aucuns, se sont déjà même prononcés après cette disparition « Le gouvernement gabonais doit urgemment revoir ses éléments de langage sur la vaccination. Quand un coup de fil te réveille tôt le matin pour t'annoncer la mort, des suites du Covid d'un jeune compatriote très engagé sur le terrain de la sensibilisation pour éradiquer le VIH/SIDA, la tuberculose et le Covid en se faisant vacciner publiquement, on se pose beaucoup de questions » dixit Marc Ona Essangui