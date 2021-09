Madagascar: Hydrocarbures - L'Omnis se donne de nouvelles ambitions

Les pays en quête de l'émergence peuvent compter sur les ressources stratégiques pour tirer la croissance. Dans un contexte de relance post-Covid, les pays disposant de ces ressources s'apprêtent à une campagne de promotion.

L'Office des Mines et des Industries Stratégiques (Omnis) de Madagascar a aussi décidé de surfer sur cette vague et affiche ses nouvelles ambitions.

Comme de nombreux pays en développement, Madagascar est un pays riche en ressources naturelles dont des minerais stratégiques et des hydrocarbures. Des ressources qui restent toutefois sous-explorées. En matière d'hydrocarbures, le pays dispose de cinq bassins sédimentaires à forte potentialité d'hydrocarbures qui s'étendent sur une superficie de 820.000km². L'huile lourde représente l'un des plus grands succès de l'exploration pétrolière à Madagascar jusqu'à présent.

L'Omnis qui a rappelé que suite aux différents travaux réalisés, une déclaration de découverte et une annonce de la commercialité du gisement sur le bloc de Tsimiroro ont été faites en 2014. Tsimiroro dispose d'une réserve certifiée de l'ordre de 1.7 mds de barils. Sans oublier également la découverte de gaz sec de très haute qualité à Mahaboboka, Sakaraha en 2011. Une découverte prometteuse pour l'électrification de la région Sud dans les phases avancées.

En ce qui concerne le secteur minier, le sous-sol malgache renferme des minerais de qualité classés radioactives et stratégiques comme les éléments de terres rares ou l'Ilménite présent à Tolagnaro qui représente 10% du marché mondial. Madagascar dispose également de gisements d'Uranium répartis dans 3 régions dont Antsirabe, Fort Dauphin, Folakara et Makay. Sans oublier les gisements de charbon de terre de la Sakoa et celui de quartz, etc.

Depuis sa création en 1976, l'Office est l'organe régulateur des secteurs pétrolier amont et minier national. Ses missions sont de mettre en œuvre de la politique nationale pour le pétrole en amont ; de valoriser les données géologiques de base et d'agir en tant que bureau de promotion minière. L'Office est actuellement placé sous la tu telle du Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques et représente l'Etat dans la recherche de partenariat, les négociations et la conclusion de contrats avec les compagnies pétrolières et minières opérant sur le territoire malgache.

Miser sur l'Africa E&P Summit

L'Omnis, qui célèbre ses quarante-cinq ans d'existence, a choisi comme thème de célébration : « Engagé pour un avenir meilleur », « Comitted to a better future ». Comme ce slogan l'indique, l'Office se veut être l'un des plus grands contributeurs au développement de l'économie nationale et est constamment à pied d'œuvre pour faire des secteurs pétrolier amont et minier un levier pour l'émergence du pays.

Nantenaina Rasolonirina, directeur général par intérim de l'Omnis, a rappelé cet objectif et a mis l'accent sur l'important potentiel sous-exploité que renferme le sous-sol de Madagascar lors de sa présentation en ligne à l'Africa E&P Summit Exhibition. D'après elle, l'Africa E&P Summit Exhibition est l'un des événements incontournables du secteur pétrolier et gazier amont qui réunit à chaque édition divers acteurs desdits secteurs et représentants de gouvernement issus du monde entier. « L'Omnis, appuyé par le gouvernement, travaille sans relâche pour instaurer un climat d'affaire favorable aux investisseurs », a-t-elle également soutenu.

Pour rappel, l'événement en forma t hybride s'es t déroulé les 22 et 23 septembre 2021 à Londres. Une dizaine de conférenciers issus de différents pays comme Madagascar, le Mozambique ou encore le Gabon ont participé au débat. Notons également l'intervention de plusieurs cadres d'entreprises pétrolières et énergétiques comme Perenco, Total Energies ou encore Energie Cosmos.

A noter en outre que l'Africa E&P Summit est aussi le « Big Five Board Awards ». Ce dernier récompense les acteurs de l'industrie pétrolière et gazière africaine. Les lauréats ont été dévoilés en guise de finale du Sommet. La cérémonie de remise des prix célèbre les meilleures personnes et entreprises actives dans le secteur pétrolier et gazier en Afrique. Il existe cinq catégories de prix dans les Big Five Board Awards et une catégorie spéciale pour Africa's Oil Legend.

Pour en revenir à l'Omnis, il a été indiqué que sa participation à ce Sommet avait pour but de redynamiser le secteur pétrolier amont après un moment de flottement. Parallèlement, l'Office travaille sur la conception d'une charte chronostratigraphique propre à Madagascar. Cette dernière fournira les données nécessaires sur la formation des bassins sédimentaires malgaches et sera disponible pour toutes les compagnies désirant y explorer du pétrole. Elle facilitera ainsi la détermination de l'origine et l'âge des couches géologiques, ce qui pourrait augmenter les chances de trouver du pétrole à Madagascar.