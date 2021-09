Madagascar: Basketball - Les Jeux des Îles et l'Africa League en ligne de mire

J-3. A trois jours du début des championnats de Madagascar de basket-ball N1A, deuxième phase et phase finale, la Fédération malagasy de basket-ball sous la houlette de son président Jean Michel Ramaroson, entouré de quelques partenaires, a réuni la presse hier au Campus Telma à Andraharo.

Concernant les championnats nationaux N1A, deuxième phase et la phase finale, les matches se joueront au palais des sports de Mahamasina et aux terrains de l'extérieur. Tout est déjà prêt et la fédération mala- gasy de basket-ball promet de bonne fête. Selon le président de la fédération malagasy de basket-ball, Jean Michel Ramaroson « l'objectif de la compétition est la détection des joueurs en vue des matches des JIOI 2023 et la préparation des joueurs à l'Africa League et au championnat d'Afrique 3×3».

Quant au skill challenge U15 2021, Madagascar sera au rendez-vous de la phase finale. Dans le groupe F Garçons se trouvent Madagascar, Israël, Nouvelle Zélande et Venezuela. Dans le groupe C-Filles, Madagascar affrontera Israël, Mongolie et l'Argentine.

En ce qui concerne le tournoi des élites 3×3 et Grassroots, la Fédération malagasy de basket-ball est en partenariat avec l'Université d'Antananarivo. Ce rendez-vous est prévu pour les 23 et 24 octobre à Antananarivo. Huit équipes hommes, huit équipes dames sont au rendezvous sur proposition de la direction technique nationale de basket-ball, plus des équipes de l'Université d'Antananarivo par mention.

L'objectif de ce tournoi des élites 3×3 est la participation au championnat d'Afrique 3×3 2021. Concernant l'organisation, la réunion technique est prévue pour demain et l'ouverture officielle pour ce samedi à 17 heures.