Algérie: Recherche scientifique - L'Algérie plaide pour une approche participative dans la région méditerranéenne

Alger — La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, a plaidé, mercredi à Alger, lors de sa participation à la Conférence international sur le lien eau-énergie-alimentation-écosystèmes (WEFE) pour une approche participative dans le domaine de la recherche scientifique au bassin méditerranéen.

"Nous espérons que la recherche scientifique soit développée de manière participative autour du bassin méditerranéen, dans le cadre des réseaux de recherche scientifique, et aussi accroitre les mécanismes d'échange rapide, en profitant du développement des plateformes de communication et de l'expérience acquise durant la période de la Covid-19 ", a déclaré Mme Moualfi lors de son intervention par vidéoconférence à la conférence WEFE qui se déroule en Chypre, du 27 au 29 septembre.

Selon elle, ce type de projets permet d'assurer le transfert des connaissances déjà existantes autour du bassin méditerranéen qui connaît les mêmes problématiques vis-à-vis des quatre thématiques (eau-énergie-alimentation-écosystèmes) à des degrés divers", a-t-elle expliqué.

Mme Moualfi a rappelé que l'Algérie souffre des impacts des changements climatiques depuis de nombreuses décennies et qui ne cessent de s'aggraver en intensité et en fréquence ces dernières années.

"L'Algérie souffre également de problèmes sur le plan des ressources hydriques se traduisant par une forte réduction des précipitations avec un impact immédiat sur l'alimentation en eau de la population, de l'industrie et notamment de l'agriculture qui elle-même a son impact sur l'alimentation par la chute de la production pour certains aliments et l'augmentation des prix à cause de la baisse de l'offre", a-t-elle ajouté.

"C'est pour cela que l'Algérie a besoin de nombreux thèmes de recherche pour améliorer la connaissance scientifique dans la région ainsi que certains thèmes spécifiques à notre pays pour assurer le développement du pays et la satisfaction des besoins de la population dans le cadre d'un développement durable en protégeant notre environnement", souligne encore Mme Moualfi.

A noter que la conférence WEFE est organisée par le Centre commun de recherche scientifique et technique de l'Union européenne, la Direction générale de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne, l'Union pour la Méditerranée (UpM), le Partenariat pour la recherche et l'innovation en Méditerranée (PRIMA), et l'Institut chypriote.