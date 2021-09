Ile Maurice: Tribunal de Port-Louis - L'accusation de chèque en bois contre Bruneau Laurette rayée

C'est heureux et déterminé à mener son combat de plus belle que l'activiste social et récent politicien de Linion Sitwayin, Bruneau Laurette, a quitté le tribunal de Port-Louis, hier. En effet, l'accusation de chèque sans provision, logée contre ce dernier en septembre 2020, a été rayée sur une décision du Directeur des poursuites publiques, Me Satyajit Boolell. Ce dernier a estimé qu'il n'y a pas suffisamment de preuves dans le dossier.

Bruneau Laurette avait été arrêté le 22 septembre 2020 après qu'un entrepreneur habitant D'Épinay avait porté plainte contre lui pour émission d'un chèque sans provision de Rs 8 000. L'entrepreneur était allé plus loin, accusant Bruneau Laurette de ne pas avoir réglé une somme d'environ Rs 80 000, pour la location d'une voiture. L'activiste social avait été libéré après le paiement d'une caution de Rs 20 000 et il devait se présenter chaque samedi au poste de police de Quatre-Bornes. Après que la charge d'issuing cheque without provision a été rayée, Bruneau Laurette n'a pas tardé à rappeler son combat initial, qui est de changer de gouvernement.

Il estime que la radiation de la charge contre lui représente une double victoire : premièrement, sur le Central CID et la police qui, il estime, agissent en tant qu'outil politique, et dans un deuxième temps contre le Premier ministre, Pravind Jugnauth. «Dimounn bizin pran seki finn arive zordi la kom enn exanp ek pa per reprezay. Mo ti dir mwa ki sa aksion la se enn vanzans akoz manifestasion le 29 out 2020», a-t-il expliqué. L'activiste social ne compte pas s'arrêter là et travaille sur une éventuelle poursuite pour arrestation arbitraire contre le patron de la CCID, Heman Jangi. «Personn pa pou aret mwa e sirtou pa Pravind Jugnauth», a déclaré Bruneau Laurette, qui n'a pas manqué de remercier son représentant légal, Me Sanjeev Teeluckdharry.