Ile Maurice: Affaire Boskalis - Prakash Maunthrooa blanchi et 15 mois de prison pour Siddick Chady

L'ancien conseiller du Premier ministre et consultant de la Mauritius Ports Authority (MPA), Prakash Maunthrooa, rit et l'ex-président de la MPA, Siddick Chady, pleure. Condamné à neuf mois de prison par la cour intermédiaire pour complot, le premier a été acquitté en appel par la Cour suprême. Mais le second n'a pas eu la même chance. La peine de neuf mois de prison pour corruption, infligée par la cour intermédiaire à Siddick Chady, passe à 15 mois de prison.

Le jugement est tombé hier après-midi. La Senior Puisne Judge p.i., Nirmala Devat, et la juge Karuna Devi Gunesh-Balaghee ont statué dans leur verdict que les preuves contre Prakash Maunthrooa ne tiennent pas la route. Par ailleurs, elles ont donné raison au Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, qui contestait en appel la peine de neuf mois de prison infligée à Siddick Chady. Les juges ont retenu les points soulevés par l'assistant du DPP, Me Rashid Ahmine, et augmenté la peine de neuf mois d'emprisonnement à 15 mois. Siddick Chady envisage de faire appel au comité judiciaire du Conseil privé.

«Lowest tenderer»

Prakash Maunthrooa était poursuivi en cour intermédiaire pour complot et Siddick Chady pour corruption dans l'affaire Boskalis. La MPA avait lancé un appel d'offres en 2004 pour le dragage du Canal Anglais dans le port, qui a ensuite été annulé. La MPA avait lancé un nouvel appel d'offres en 2005. Quatre compagnies avaient participé à l'exercice, dont Boskalis International, à travers son agent à Maurice, Raymond Lagesse, le managing director d'Indian Mechanical Transport Company à Pointe-aux-Sables.

La compagne Boskalis était le lowest tenderer mais la MPA tardait à lui allouer le contrat. Enter alors Pieter Boer, un directeur de Boskalis, qui demande à Raymond Lagesse de prendre contact avec Prakash Maunthrooa pour savoir pourquoi le contrat était bloqué. Rendez-vous est pris au bureau de Raymond Lagesse avec Prakash Maunthrooa et Pieter Boer. Lors d'une réunion de la MPA le 14 juillet 2006, le conseil d'administration alloue le contrat à la compagnie Boskalis.

Après plusieurs réunions, la compagnie Boskalis accepte de baisser son offre de Rs 660 millions à Rs 380 millions. Un diner avait été organisé par Raymond Lagesse à l'hôtel Labourdonnais pour remercier Praksah Maunthrooa et Siddick Chady. Une autre réunion avait eu lieu à la résidence de Siddick Chady à Rose-Hill, où Pieter Boer était présent. Le commissaire de police avait ouvert une enquête à la demande du DPP à Dubaï et à Genève respectivement. Prakash Maunthrooa et Siddick Chady avaient été arrêtés et poursuivis en justice. Le premier avait retenu les services de Me Antoine Domingue, Senior Counsel.