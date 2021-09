Madagascar: Un auteur anonyme à l'écrit très fantaisiste

Comme de récentes Notes l'ont écrit, le séjour de l'ambassade malgache aux États-Unis en 1883, est marquée par la publication d'une brochure américaine sur Madagascar. Au début des années 1960, Jean Valette qualifie une partie de son contenu d' « extrême fantaisie ».

Revenant sur l'origine de la Grande île, l'auteur anonyme de la Brochure indique que des historiens attribuent généralement la découverte de Madagascar à « Tristan d'Acunha », d'autres à Fernando Suarez aux environs de 1506. Certains prétendent qu'en 1500, un capitaine français de Normandie, Paulmier de Gonneville, débarque à Madagascar. Mais, ajoute-t-il, « personne ne conteste qu'en 1612, Pronis fonda un établissement à Tholangar que Flacourt fortifia et nomma Fort-Dauphin ».

L'archiviste-paléographe y apporte quelques précisions. L'amiral portugais Tristan da Cunha reconnait la côte Nord-ouest de Madagascar en 1506, mais au XXe siècle, la découverte de l'ile est attribuée au capitaine portugais Diego Dias en 1500. L'amiral Fernan Soarez, en revenant de Cochin avec huit navires chargés d'épices, est contraint de modifier sa route sous l'action des vents, et le 1er février 1506, il aperçoit la terre de Madagascar. Concernant Pronis, Jean Valette fait remarquer qu'il n'arrive à Madagascar qu'en 1642, date à laquelle il crée Fort-Dauphin dans la baie de Taolagnaro.

Les Français, poursuit l'auteur anonyme, s'appliquent à apprendre la langue aborigène et gagnent rapidement la confiance de la population. Mais la conduite des fonctionnaires qu'ils envoient, contrebalance les efforts de Richelieu et de Colbert pour assurer la prospérité des établissements français qui sont, en outre, bientôt attaqués par les Hova. Jean Valette commente : « Nous ignorons totalement tout ce dont parle l'auteur qui fait montre, dans tout ce paragraphe, d'une extrême fantaisie. »

Ce peuple d'origine malaise s'établit dans le voisinage de Madagascar, écrit l'auteur de la Brochure. « Sur une île sans doute disparue de nos jours », ironise Jean Valette. Et grâce à un continuel courant d'émigration provenant des détroits de la Sonde, leur pays d'origine et à des alliances habilement préparées dans le pays, poursuit l'auteur anonyme, les Hova ont remarquablement progressé en nombre et en puissance. « Ils étaient déjà la terreur de quelques-uns des peuples aborigènes les plus guerriers et aussi des colons français qu'ils attaquèrent finalement et qui durent battre les Hova en 1721, dans la baie d'antongil. »

Mais à l'époque, critique l'archiviste-paléographe, il n'est pas aussi facile de désigner le lieu d'origine des Malgaches, surtout des Merina. Ce qu'il qualifie de « détail aussi fantaisiste que le reste du paragraphe ». Car, dit-il, « en 1721, les Merina étaient établis sur les Hauts-plateaux et n'avaient aucune relation avec la baie d'Antongil, dont ils étaient séparés par plusieurs peuples et, en particulier, les Sihanaka ».

Selon également la Brochure américaine anonyme, on croit alors que la puissance hova est définitivement détruite en 1721. Les principaux peuples malgaches, « les Antankarana, les Betsileo, les Betanimena et les Sihanaka rendirent grâce aux Français pour cet acte de justice ». La victoire d'Antongil renforce encore plus étroitement, d'après l'auteur, l'amitié entre les indigènes et les colons français. Mais les Hova, affirme-t-il, reçoivent de nouveaux renforts de Malaisie. Ils s'établissent près de Foulpointe dont ils prennent le fort par surprise et tuent les Français et les indigènes. À quoi rétorque Jean Valette : « Détail de haute fantaisie. Les Merina ne s'installèrent à Foulpointe qu'en 1817. De plus, nous ignorons tout de ces renforts de Malaisie. »

Le drame de Foulpointe se passe en 1754 selon la Brochure américaine et marque le début réel du pouvoir des Hova. Tirant avantage de leur victoire, ils pénètrent à l'intérieur de l'île après avoir massacré les habitants malgaches, sur les fameux Hauts-Plateaux de l'Imerina, position centrale qu'ils utilisent pour partir à la conquête des peuples voisins. Mais à l'époque considérée, signale Jean Valette, les Merina occupent depuis fort longtemps les Hauts-plateaux.