Egypte: Lancement de l'exercice (Hercule 21), avec la participation de l'Egypte, des Emirats, de la Grèce et de l'Arabie Saoudite

Des éléments des forces spéciales de l'Égypte, de la Grèce, de l'Arabie Saoudite et des Émirats ont participé à l'exercice conjoint (Hercule 21) en Grèce.

Il s'agit de nombre d'activités, de conférences théoriques et pratiques sur la lutte contre les éléments terroristes et de la gestion des combats entre les éléments participants, la formation au combat dans des espaces ouverts et la prise d'otage et l'évacuation sanitaire, en plus des parachutages des forces spéciales.

L'exercice s'inscrit dans le cadre des manœuvres conjoints menés par les forces armées égyptiennes avec les pays amis pour échanger les expériences et réaliser les taux les plus élevés de compétence et de la préparation au combat.