Ile Maurice: Imprimerie du gouvernement - Grogne du syndicat après l'installation de 135 caméras pour 80 employés

Les employés du Government Printing Department montent au créneau. Ils dénoncent l'installation de caméras dans le nouveau bâtiment de l'imprimerie du gouvernement à La Tour Koeing.135 caméras sont en train d'être installées sans consultation avec les employés. Lors d'une conférence de presse, mardi, le syndicat des employés a dénoncé ce projet dont la raison d'être n'a pas été expliquée à ses membres.

Selon Richard Taleck, président de la Government Printing Workers Union (GPWU), lors d'une rencontre le 17 septembre au Prime Minister's Office, ministère de tutelle de l'imprimerie du gouvernement, le syndicat a été informé que le projet irait de l'avant. «L'on se demande pourquoi autant de caméras ? Dans les points stratégiques, on comprend. Mais dans l'atelier, dans le computer room et autres lieux de travail, c'est inadmissible. Veuton nous surveiller ?», se demande le syndicaliste.

En effet selon nos informations, il n'y a pas de caméras dans l'ancien bâtiment à La Tour Koenig. Selon le syndicat des employés, le but est de les mettre devant le fait accompli lorsqu'ils seront transférés dans le nouveau bâtiment. Cette nouvelle infrastructure sera dotée d'équipements dernier cri, d'où l'installation de ces caméras, arguent les autorités.

Pour la sécurité ou pour surveiller ?

Officiellement, ce système de surveillance vidéo a été installé pour la sécurité des employés. «Mais y a-t-il des crimes, des bagarres entre employés, des vols de déjeuner au Government Printing ?» s'étrangle Narendranath Gopee, président de la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU). «135 caméras pour 80 employés !» s'exclame-t-il. «Je suis sûr qu'il y en a plus ici qu'à la prison où d'ailleurs les caméras sont presque toujours en panne.» Le syndicaliste est d'avis que si toutes ces caméras sont destinées à surveiller les em- ployés, «il n'est plus nécessaire d'avoir de managers».

Selon des informations non confirmées, ces caméras auraient coûté la bagatelle de Rs 23 millions. 105 ont été installées à l'intérieur et 30 à l'extérieur. On ne connaît pas l'identité du fournisseur. Ce qui fait dire au syndicaliste : «Alors qu'ils veulent avoir le regard sur tout ce qui se passe ici, c'est l'opacité totale concernant l'achat de ces équipements.»

La FCSOU envisage une manifestation et même une action en justice pour contester l'installation de ces caméras. Nous n'avons pu entrer en contact avec Taryn Knubley, la Government Printer.