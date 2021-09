Ile Maurice: Blanchiment d'argent allégué - Six membres d'une famille de Grand-Gaube arrêtés par l'ICAC

Jean Clency Legentil, Marie France Albert, Jean Raymond Yohan Legentil, Joëlle Laurie Legentil, Marie Yoanna Suzette Blin et Jean Jeff Legentil. Ces six membres d'une famille habitant Grand-Gaube ont été arrêtés par l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) ce jeudi 30 septembre. Ils ont comparu devant le tribunal de Pamplemousses sous une accusation de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue.

Deux ans. C'est le temps qu'a duré une enquête de l'ICAC sur Jean Clency Legentil. Selon la commission, ce dernier, étant déjà impliqué dans des affaires de drogue, mène une vie qui semble au-delà de ses moyens. Il a notamment trois maisons estimées à Rs 11 millions à Grand-Gaube, des meubles en teak valant quelques Rs 378 930 et possède des véhicules comme une Toyota Double Cab, des motos Kawasaki et Yamaha entre autres estimés à plus de Rs 1,1 million.

L'enquête de l'ICAC a révélé que le suspect ainsi que les cinq autres membres de sa famille ne sont connus ni de la Mauritius Revenue Authority (MRA), n'ayant jamais déclaré leurs revenus, ni du ministère de la Sécurité sociale, n'ayant jamais été employés. Comme défense, ils ont expliqué que leur revenus sont issus de l'élevage de bétail. D'où leur arrestation.