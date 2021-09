Ile Maurice: Profits de Rs 8 milliards - Pierre-Guy Noël / «Le groupe MCB bien placé pour tirer bénéfice d'une reprise économique»

Malgré le contexte difficile, le groupe MCB affiche une bonne performance financière. Pour preuve, il a réalisé des bénéfices nets de Rs 8 milliards pour l'année financière se terminant au 30 juin 2021, ce qui représente une hausse de l'ordre de 1,4 % par rapport aux résultats de l'année dernière.

Les bénéfices opérationnels du groupe ont, pour leur part, augmenté de 2 %. Les revenus nets d'intérêts ont crû de 3,1% alors que les revenus hors intérêts sont restés au même niveau que l'année précédente, avec la forte volatilité sur les marchés de change et monétaires qui ont impacté négativement les gains sur les instruments financiers.

Le coût du risque, qui a connu une baisse par rapport à l'exercice précédent, reste néanmoins à un niveau élevé pour le groupe, se situant à 1,39 %, au vu du renforce- ment des provisions, notamment en termes d'expected credit losses. Le groupe bancaire maintient aussi des marges confortables en termes de capitalisation. Le ratio d'adéquation de fonds propres du groupe s'élève à 17,4 %, dont 16,1 % sous forme de Tier 1 Capital, soit bien au-dessus du minimum règlementaire requis.

Alors qu'un dividende intérimaire de Rs 7,25 par action avait été payé en juillet, le groupe MCB a déclaré un dividende final de Rs 9,50 par action, payable en décembre 2021, tenant aussi en compte les résultats de l'année dernière, vu que les actionnaires n'avaient perçu aucun dividende en 2020 à cause des incertitudes majeures résultant de la pandémie. Le conseil d'administration a, par ailleurs, avalisé l'introduction d'un Scrip Dividend Scheme, qui permettra aux actionnaires de convertir une partie ou la totalité de leurs dividendes en actions ordinaires. Ils auront ainsi la possibilité d'accroître leur investissement au sein du groupe, tout en évitant de s'acquitter des frais généralement applicables lors de l'achat d'actions en bourse.

Pour le Chief Executive - MCB Group Ltd, Pierre-Guy Noël, le groupe MCB démontre sa résilience et sa capacité à rebondir pour soutenir l'activité économique. Il note toutefois que le contexte opérationnel actuel reste sous l'influence d'incertitudes, la reprise économique globale demeurant fragile. «En dépit des tendances encourageantes aux Maldives et aux Seychelles par rapport au tourisme, l'évolution prochaine des voyages longs courriers demeure toujours incertaine. Néanmoins, la progression de la campagne de vaccination et l'ouverture des frontières laissent présager une reprise de l'économie, qui pourrait être soutenue davantage, si le pays sort de la liste grise du GAFI.» Il ajoute que sur la base de ses fondamentaux solides et de la poursuite de sa stratégie de diversification, le groupe est bien placé pour tirer bénéfice d'une reprise économique, avec des perspectives encourageantes et, en particulier, sur le plan international.