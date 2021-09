Congo-Kinshasa: Etat de siège, Cop26 et consorts - Primature - Sama Lukonde et Mike Hammer discutent soutien des USA à la RDC

La République Démocratique du Congo bénéficiera, sans relâche, de l'accompagnement des Etats-Unis d'Amérique dans la recherche de la paix et du développement pour le bonheur du peuple congolais.

C'est le gros des assurances du pays de l'Oncle Sam reçu par le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge lors de l'audience qu'il a accordée, en son cabinet de travail, à l'Ambassadeur Mike Hammer, mardi 28 septembre 2021. Les échanges entre ces deux personnalités ont tourné très concrètement autour de plusieurs points notamment, la situation sécuritaire à l'Est du pays particulièrement au Nord-Kivu et en Ituri, la participation de la RDC la Cop26, les préparatifs des élections prochaines prévues en 2023. Ils ont également passé en revue la mission d'évaluation des Forces Spéciales américaines.

Au sortir de l'audience, Mike Hammer, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en République Démocratique du Congo a souligné les grandes lignes des échanges qu'il a eus avec le Premier Ministre Sama Lukonde. « (... ), on a discuté sur ce que le Gouvernement est en train de faire pour commencer à préparer des bonnes élections en 2023.

Aussi, on a parlé des priorités très importantes, la préparation de la Cop26, un sommet très important pour le Gouvernement. Comme vous le savez, les USA sont bien impliqués dans le partenariat privilégié pour faire avancer la paix et la prospérité, mais aussi on a discuté sur comment la Communauté internationale et les Etats-Unis spécifiquement peuvent soutenir les efforts de la RDC pour protéger le bassin du Congo qui est le deuxième poumon du monde pour faire bénéficier aux communautés congolaises et aussi le monde», a livré à la presse le Diplomate Mike Hammer qui a insisté en même temps sur la détermination de son pays à avancer au coude-à-coude avec la République Démocratique du Congo. «Les USA voudraient toujours faire avancer la paix à l'Est du pays», a-t-il renchéri.

S'agissant de la situation sécuritaire à l'Est du pays, M. Mike Hammer a rassuré de l'attention qu'accordent les Etats-Unis d'Amérique sur cette problématique. «On doit continuer à travailler ensemble, soutenir les FARDC, s'impliquer pour mettre fin à toutes ces violences. Les USA voudraient voir du progrès et discuter sur comment on peut faire avancer la paix», a indiqué le Diplomate.

Dans ce même cadre, a-t-il fait savoir que les USA et la Communauté internationale sont prêts à accompagner les autorités du pays dans ce sens, et de donner un coup de pouce au Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation (DDRC-S) que dirige Tony Tambwe, pour la réussite de toutes les opérations visant la pacification du pays.

Les USA apprécient Fatshi

Un autre point important mis en relief, c'est la participation de la RDC à la Cop26 qui se tiendra en Ecosse au mois de novembre prochain. A en croire l'Ambassadeur Mike Hammer, le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, sent bon et séduit les Etats-Unis d'Amérique par sa diplomatie. «On apprécie beaucoup le leadership du Président Félix Tshisekedi», a-t-il affirmé.

Voilà pourquoi, sur le volet participation de la RDC à cette Conférence de Glasgov, selon le Diplomate américain, la Communauté internationale se dit prête à accompagner le pays à ces assises en répondant aux préoccupations cruciales qui lui seront présentées par le Gouvernement en vue d'une participative productive.

«A propos de la Cop26, il est question de savoir quel est le plan du Gouvernement congolais, quels sont les besoins que la Communauté internationale peut soutenir. Il faut voir comment faire avancer cette protection de l'environnement, aider et renforcer les capacités du Gouvernement congolais pour protéger les forêts mais aussi pour le bien de la communauté qui doit avoir des opportunités économiques dans la région», a dit le Représentant de Washington à Kinshasa.

Très flatté par l'hospitalité du Premier Ministre Sama Lukonde, Mike Hammer n'a pas su cacher ses sentiments pour encenser le Guerrier en chef et a, tout bonnement, réitéré la détermination du Pays de l'Oncle Sam à accompagner le pays dans cet élan de quitter le bas étage pour aller plus haut, dans l'ultime souci d'améliorer les conditions de vie de congolais.