Afrique: Envoyé spécial adjoint pour le climat au département d'Etat des USA - Attendu à Kinshasa dans quelques jours, le Dr Jonathan Pershing parle ce vendredi à Johannesburg

L'envoyé spécial adjoint pour le climat, du département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique est en mission en Afrique du 27 septembre au 8 octobre 2021.

Dans son agenda, le Docteur Jonathan Pershing prévoit une visite en République Démocratique du Congo après sa tournée à Johannesburg, en Afrique du Sud, et à Windhoek la Capitale namibienne. Juste après, l'envoyé spécial adjoint pour le climat se rendra à Brazzaville, pour finir sa mission à Dakar au Sénégal. Dans toutes ces villes, le Docteur Jonathan Pershing aura des échanges sur la crise climatique, un fléau à combattre, avec les autorités politiques de ces pays concernés en prélude de la 26ème Conférence des parties prenantes à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Glasgow du 31 octobre au 2 novembre prochain. Déjà arrivé à la Nation Arc-en-ciel, le n°2 des affaires climatiques des Etats-Unis tiendra à partir de 9 heures, à Johannesburg, un point de presse numérique au cours duquel il parlera de sa mission en Afrique, de la politique de l'administration Biden en matière de climat et de la collaboration des Etats-Unis et l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique.

Zoom sur le Dr Jonathan Pershing

L'envoyé spécial adjoint pour le climat au département d'Etat des USA a une longue et riche carrière. Il a assumé plusieurs fonctions par le passé. L'homme était d'abord envoyé spécial adjoint et conseiller international principal en matière de climat à la Maison-Blanche et auprès du Secrétaire d'Etat. Un peu plus tôt, il a été conseiller principal en matière de climat auprès du Secrétaire à l'Energie des Etats-Unis. Avant d'occuper ses fonctions actuelles, le Docteur J. Pershing était l'envoyé spécial pour le changement climatique au département d'Etat des Etats-Unis et, en même temps, principal négociateur des Etats-Unis pour la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lorsque Barack Obama était aux affaires.