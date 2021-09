Congo-Kinshasa: Du 30 septembre au 2 octobre 2021 - Revoici Nkelo Bantu au Pullman à Kinshasa !

Pour sa deuxième édition, Nkelo Bantu revient avec un concept encore plus inédit. Le sommet sur le capital humain et le renforcement des capacités organisé par Sodeico Development en partenariat avec le Conseil International des Industries Suédois se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2021, au Pullman Hôtel de Kinshasa.

Cet événement de 3 jours, unique en République Démocratique du Congo, rassemblera, comme l'année dernière, des acteurs économiques majeurs (entreprises, représentants de l'Etat, des corps diplomatiques et des organisations internationales, ONG et membres de la société civile... ) autour du capital humain et le renforcement des capacités. Pour ainsi exposer sur l'impact du leadership transformationnel au sein des entreprises face à la diversité, la responsabilité sociétale des entreprises, l'optimisation de la productivité, l'adoption de la digitalisation et le monde syndical.

Le premier jour est dédié à la cérémonie d'ouverture et à la signature de la charte d'éthique. Cette dernière permettra aux Sociétés privées de placement d'améliorer les conditions de travail dans leur environnement pour ainsi mettre en œuvre une résolution importante du sommet de l'année dernière.

Le Forum Nkelo Bantu 2021 sera consacré au leadership transformationnel et déclinera les 5 sous-thèmes suivants :

-RSE : Comment le leadership transformationnel peut-il assurer une mise en œuvre efficace des actions RSE de l'entreprise ?

-Diversité : Comment le leadership transformationnel en entreprise aborde-t-il la diversité dans son caractère multidimensionnel ?

-Optimisation de la productivité : Le leadership transformationnel, est-ce un levier efficace pour la poursuite de l'optimisation de la productivité ?

-Digitalisation : Le leadership transformationnel est-il la clé pour l'adoption de la transformation digitale au sein des entreprises ?

-Syndicat : Le leadership transformationnel pour un meilleur dialogue social au sein des entreprises

Il sied de rappeler que Nkelo Bantu, plateforme initiée conjointement par le Conseil International des Industries Suédoises et Sodeico Développement, a pour vocation de contribuer au développement du capital humain de la RDC grâce à l'amélioration des conditions de travail au niveau des ressources humaines des entreprises. Signalons que la première édition du forum Nkelo Bantu 2020 a réuni 6,000 jeunes et chercheurs d'emplois, 200 représentants des entreprises du secteur privé dont leurs DG, cadres et employés; des membres officiels du gouvernement ainsi que de la société civile.

Pour participer, achetez votre billet sur notre site nkelobantu.org