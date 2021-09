Cote d'Ivoire: Grand-Bassam / 13ème édition de la journée mondiale du cœur - Plus de 300 personnes consultées gratuitement

Autour de la thématique : « Prendre soin de son Cœur », la 13ème édition de la Journée mondiale du cœur a été lancée le mercredi 29 septembre 2021, à Grand-Bassam. L'objectif cette année était de mobiliser les populations au dépistage contre la propagation des maladies cardiovasculaires.

Un pari réussi pour le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques (Pnlmm) et de prévention des maladies non-transmissibles, qui a permis à plus de 300 personnes de cette ville historique, de bénéficier de consultations et de soins gratuits liés à l'hypertension artérielle, au diabète, au surpoids et à l'obésité.

« Le cœur comme tous les autres muscles a besoin d'être entretenu pour rester en bonne santé et réduire la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires et les accidents cérébraux », a exhorté Dr Aka Koffi, directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Aussi il a ajouté qu'en 2030, « ce sont près 23 millions de personnes qui mourront de maladies cardiovasculaires, quand une personne sur 10, dont l'âge varie entre 30 et 70 ans, décédera de ces maladies », a-t-il prévenu.

Luttant efficacement contre les maladies cardiovasculaires qui sont les premières causes de décès au monde, le directeur coordinateur du Pnlmm, Valery Adoueni a indiqué que sa structure sensibilise et encourage les populations à affronter ce phénomène mortel par la pratique de sport et la surveillance de l'alimentation.

Heureux d'accueillir cet événement Organisée par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non-transmissibles, Dr Mockey, représentant du maire de Grand-Bassam a révélé que les drames vécus par les populations sont dus à la mauvaise alimentation, d'où l'importance de cette journée.