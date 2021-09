Cote d'Ivoire: Accès à l'eau potable - 21 039 branchements réalisés à Abobo

Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, en tournée le mercredi 29 septembre, à Abobo pour s'enquérir de la réalisation du projet Aptf, s'est félicité des résultats.

Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, après Yopougon et Attécoubé, le lundi 28, était dans la commune d'Abobo, hier. Il y est allé dans le but de s'assurer de la bonne exécution du projet intitulé Aptf « Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau », qui permettra de connecter les populations de 155 quartiers et sous quartiers non canalisés du Grand Abidjan, au réseau d'eau potable.

Tchagba Laurent s'est rendu, à pas de course, à Akéikoi Extension et à Abobo Sagbé Marley où des populations heureuses l'attendaient pour lui traduire leur infinie gratitude et surtout au Chef de l'État, Alassane Ouattara.

C'est une occasion, pour celui que ces populations appellent « Le donneur de l'eau », d'exprimer sa satisfaction pour l'impact du projet sur les populations d'Abobo; avant de les inviter à tourner le dos à la fraude.

« Aujourd'hui, grâce à la sollicitude du Chef de l'État, du Premier ministre et du gouvernement, nous avons eu les moyens en faveur de la réalisation de ce projet que nous avons présenté et qui a été validé. Il nous donne satisfaction parce que partout où nous sommes passés, notamment à Abobo Sagbé et Akéikoi extension, le problème d'eau est réglé », s'est-il félicité. Et d'ajouter : « A Abobo, nous sommes à 21 039 branchements pour un réseau de 128 013 ml (mètre linéaire, une unité de longueur qui constitue la base du système métrique) ».

Aussi, a-t-il indiqué que personne ne sera mis de côté en matière d'eau potable. Car selon lui, dès lors que le projet est lancé, toute personne qui arrive dans un quartier à Abidjan aura systématiquement de l'eau. C'est pourquoi, dira-t-il, la sensibilisation des populations se poursuit pour ne pas qu'elles s'inscrivent dans la fraude qui fait perdre 56 milliards de F Cfa par an à la Côte d'Ivoire.

« Pourtant, si nous engrangeons ces 56 milliards de F Cfa, cela nous permettra de réaliser plusieurs autres projets dans le secteur de l'eau. Par conséquent, nous encourageons les familles à ne pas aller vers l'eau fraudée », a-t-il exhorté.

Dans les deux quartiers visités, les différents porte-paroles des populations ont tenu à dire merci au Président de la République, Alassane Ouattara, pour ce projet qui leur a permis d'avoir de l'eau potable. « Nous demandons la reconduction afin que les retardataires puissent être branchés au réseau », a plaidé Touré Amidou, porte-parole des populations d'Abobo Sagbé Marley.

Pour la réalisation du projet au quartier Sagbé Marley, 1 967 branchements ont été exécutés pour 2 411 payés. A Akéikoi extension, 900 branchements ont été exécutés pour 954 payés pour le bonheur des populations.

Faut-il le rappeler, ce projet d'un coût global de 47 milliards de F Cfa va permettre de réaliser globalement 164 810 branchements qui permettront à 1 148 104 personnes d'avoir accès à l'eau potable.