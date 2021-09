Cote d'Ivoire: Industrie de la mode - L'Etat va faire de ce secteur l'un des plus dynamiques du continent, assure le Premier ministre Patrick Achi

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a réaffirmé le 29 septembre 2021 à Abidjan, l'engagement du gouvernement à faire de l'industrie de la mode et du design, l'une des plus dynamiques du continent, en soutenant les acteurs du secteur. C'était au cours d'un déjeuner d'échanges à la Primature avec les stylistes et modélistes.

« L'industrie de la mode est une réalité en Côte d'Ivoire et compte beaucoup pour le gouvernement. L'Etat s'engage à faire de l'industrie de la mode et du design, l'une des plus dynamiques du continent. Le gouvernement compte ainsi renforcer ses initiatives en faveur de ce secteur, afin de permettre à ses acteurs de s'épanouir », a assuré le chef du gouvernement, en réponse au plaidoyer des acteurs de la filière sollicitant un appui du gouvernement pour exercer leur art et faire rayonner plus le secteur.

Patrick Achi a souligné l'importance que revêt l'industrie de la mode pour le gouvernement. « Nous mettrons tout en œuvre pour qu'à moyen terme cette industrie puisse prendre toute sa place ... Car elle peut générer de nombreux emplois, développer l'économie et faire rayonner le pays à travers le monde. C'est un secteur stratégique et pourvoyeur d'emplois. Il peut contribuer fortement à l'insertion professionnelle des jeunes et surtout des femmes », a-t-il soutenu.

Au nom du Chef de l'Etat, le Premier ministre a dit avoir pris bonne note des doléances des stylistes et modélistes. Celles-ci sont, entre autres, la baisse des coûts de production, la valorisation de toute la chaîne de la mode et du design et la création de plateformes de rencontres et de vente de leurs produits.

Dans le cadre de la promotion des Champions nationaux, le Premier ministre initie une série de rencontres thématiques, conformément au programme « Côte d'Ivoire Solidaire ». Celles-ci visent à aborder avec les acteurs de divers secteurs d'activité porteurs, les défis auxquels ils font face