Sénégal: Réunion de coordination du Crd de Saint-Louis - Plaidoyer pour la territorialisation des politiques publiques

Après avoir visité les services administratifs et tenu des réunions virtuelles avec les chefs de services régionaux de l'administration déconcentrée, le nouveau Gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samb (qui a remplacé depuis deux mois, à ce poste, Alioune Aïdara Niang, devenu Secrétaire général du ministère de l'Intérieur), a présidé mercredi dans les locaux de la préfecture, sa première réunion de coordination.

Cette séance de travail s'est déroulée en présence des membres du Comité régional de développement (Crd), des responsables de projets et de programmes de l'Etat, qui interviennent dans la Région-Nord, et autres Ong et partenaires du Commandement territorial.

S'adressant ensuite à la presse, l'ancien préfet du département de Saint-Louis a annoncé sa ferme décision d'effectuer incessamment une grande tournée de visite et de prise de contact avec les populations du delta et de la vallée du fleuve Sénégal.

Outre les informations d'ordre général, relatives à l'animation du développement local et à l'impulsion des structures publiques, qu'il a mises à la disposition des membres du Crd, le nouveau chef de l'exécutif régional a attiré l'attention de l'assistance sur les enjeux de la charte de la déconcentration et de la territorialisation des politiques publiques.

En marge de cette réunion, de nombreux membres du Crd interrogés, ont rappelé, en substance, qu'au Sénégal, l'Acte 3 de la décentralisation est adossé à la territorialisation des politiques publiques, qui induit la nécessité d'initier des alternatives susceptibles de corriger les déficiences, et produire simultanément des progrès significatifs à l'échelle nationale et locale.

En effet, la territorialisation des politiques publiques est un processus à double sens. Une première dimension par laquelle le centre (État central) définit les orientations politiques nationales et procède à l'allocation des ressources. La deuxième dimension est la mise en œuvre de politiques locales émanant des préoccupations et ressources locales. Il reste entendu que la cohérence doit être constamment établie entre les politiques nationales et locales.

Finalement, l'action publique se décline en une intervention de l'État sur les territoires et des projets de territoire. La territorialisation des politiques publiques à une double planification.

En plus, la gouvernance locale engage un territoire dans une dynamique propre pouvant le rendre compétitif par rapport à d'autres territoires. Elle doit être fondée sur des actions publiques localisées.

La territorialisation de l'action publique vise ainsi une valorisation des ressources territoriales (financières, matérielles, socioculturelles et géographiques) afin de produire du développement.

Une action publique localisée doit être fondée sur ces spécificités locales ainsi que sur le réseautage des acteurs pris dans leurs relations de proximité dans un souci d'identification des besoins (collectifs) et de définition des réponses appropriées.

Selon nos interlocuteurs, c'est à partir de ce processus que la planification locale prend tout son sens. Le plan de développement local vise alors le réseautage de projets ainsi que des acteurs localisés pour de meilleures retombées économiques.

L'objectif d'organiser le Sénégal en « territoires viables compétitifs et porteurs de dynamiques de développement durable » de l'Acte 3 de la politique de décentralisation au Sénégal s'inscrit dans cette perspective.