Afrique: Mondial 2022/ Zone Afrique - Le Maroc sans Ziyech, ni Youcef contre la Guinée et la Guinée Bissau

Les Lions de l'Atlas du Maroc disputeront trois matchs en l'espace d'une semaine dans le cadre de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique. En dehors de la double confrontation contre la Guinée Bissau pour les 3e et 4e journées programmée les 6 et 9 octobre, le Maroc jouera le match en retard de la 2e journée le 12 octobre contre la Guinée. Ce match a été repoussé à cause du renversement de l'ancien président Alpha Condé en Guinée.

Et pour les trois matchs, le sélectionneur Vahid Halilhodzic a rappelé les cadres de son groupe sans Hakim Ziyech, Youcef El Arabi et Noussair Mazraoui. En lieu et place, le technicien a convoqué Ayoub El Amloud, Samy Mmaee et Faycal Fay. On note aussi la première convocation de Sami Tlemcani et Abdou Harroui.

La liste

Gardiens: Yassine Bounou (Séville FC), Mounir El Kajoui (Hatayspor) et Anas Zniti (Raja Casablanca), Sami Tlemcani (Chelsea).

Défenseurs: Soufiane Chakla (OH Louvain), Ghanem Saïss (Wolverhampton), Nayef Aguerd (Stade Rennais), Achraf Hakimi (PSG), Souffian El Karouani (NEC Nijmegen) et Adam Massina (Watford), Ayoub El Amloud (Wydad de Casablanca) et Samy Mmaee (Ferencváros TC).

Milieux de terrain: Fayçal Fajr (Sivasspor), Soufiane Amrabat (Fiorentina), Aymane Barkok (Frankfort), Slim Amallah (Standard de Liège), Ilias Chair (Quenns Park Rangers) Imran Louza (Watford), Abdou Harrou (Sassuolo).

Attaquants: Soufiane Boufal (Angers SCO), Achraf Bencharki (Zamalek), Munir Haddadi (FC Séville), Zakaria Boukhlal (AZ Alkmaar), Youssef En-Nesyri (FC Séville) et Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Hatayspor).