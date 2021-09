Sénégal: Journées éliminatoires mondial 2022 - Des renforts de taille sur la liste de Aliou Cissé

Le sélectionneur Aliou Cissé, va dévoiler demain vendredi 1er octobre, sa liste pour la double confrontation face à la Namibie, comptant pour la 3ème et 4ème journées des éliminatoires du Mondial 2022. Si on n'attend pas un grand chamboulement, l'équipe du Sénégal devrait accueillir de nouvelles têtes notamment le joueur marseillais Cheikh Bamba Dieng et le Munichois Bouba Dieng, qui sont fortement annoncés ces derniers jours. Ces fenêtres seront également une occasion pour le sélectionneur de se projeter sur le long terme en donnant plus de forme à son groupe. En attendant la liste définitive pour la CAN de Yaoundé en 2022.

Il s'agit de Cheikh Bamba Dieng qui affiche une forme olympique en ce début de saison avec son club de l'olympique de Marseille. Le jeune attaquant formé à l'institut Diambars de Saly a fini de démontrer toutes ses qualités lors de sa première titularisation face à Rennes lors de la sixième journée de Ligue 1 en claquant un doublé. Il a réussi à confirmer au Vélodrome avec son 3ème but inscrit en 4 matchs de Ligue 1. Et la prochaine étape pourrait être la découverte de la tanière et une première sélection.

L'autre surprise constitue l'arrivée annoncée de Bouna Sarr. Courtisé par la Guinée, le latéral droit du Bayern de Munich avait décliné l'offre des Lions en 2018. Avec les absences sur blessure de Youssouf Sabaly (Betis Séville), titulaire sur le flanc droit de l'équipe, Bouna Sarr reste une alternative crédible aux yeux de certains observateurs. Et le jouer aurait dit oui pour les prochaines rencontres. Le sélectionneur qui est assez pourvu dans tous les secteurs pourrait se projeter sur le long terme et donner forme à son équipe à l'issue de ses deux sorties.

En attendant la liste définitive pour la prochaine CAN au Cameroun qui sera dégagée en décembre. Après avoir réussi à s'imposer face au Togo et au Congo Brazzaville, lors des deux premières journées, les Lions ont pour le moment fini de faire un grand pas vers la qualification au Mondial 2022 au Qatar. Une bonne lancée que la bande à Kalidou Koulibaly devrait consolider lors de la double confrontation face à la Namibie, deuxième du Groupe H avec deux points de retard sur le Sénégal. Le match aller contre les Warriors se jouera le 9 octobre au Stade Lat Dior de Thiès. Le match retour est délocalisé quatre jours plus tard au Orland Stadium de Johannesburg.