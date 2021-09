Sénégal: Joal-Fadiouth / Gestion des ressources marines et cotières - La rationalisation de l'exploitation de la mangrove, un facteur de développement durable

Le projet de gestion intégrée des ressources marines et côtières et d'amélioration de la résilience des écosystèmes dans l'aire marine protégée de Joal-Fadiouth d'un coût de 65 millions de F CFA a été lancé hier, mercredi 29 septembre en présence du directeur des aires marines protégées, du maire de la commune et des partenaires Wetlands et l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il fait partie du grand projet de gestion des forêts et mangroves du Sénégal, au Bénin, le long du littoral atlantique.

La démarche enclenchée consiste en un partage de sa mise en œuvre avec les différents bénéficiaires, les partenaires et les acteurs impliqués dans la gestion des ressources marines et côtières. Par conséquent, le partage de l'expérience de la surveillance participative de l'aire marine protégée est l'une des attentes principales. Selon le maire de Joal-Fadiouth, la bonne gestion de la mangrove participe au développement économique endogène de manière durable et à la rationalisation de l'exploitation des ressources marines et côtières.

Le maire de Joal-Fadiouth, Boucar Diouf, considère le projet de gestion intégrée des ressources marines et côtières comme un outil de taille pour la résolution des problèmes. A l'en croire, la gestion intégrée des ressources suppose l'appel à plusieurs facteurs qui s'entremêlent pouvant permettre une exploitation rationnelle des ressources. Les problèmes de gouvernance, des gestions démesurées sont pour lui des facteurs ayant des répercussions dans l'exploitation des ressources naturelles.

La gestion déraisonnable des ressources est une récurrence dans la Petite Côte et de manière générale à l'échelle nationale.

Selon lui, les pratiques nouvelles pour la gestion réfléchie des ressources naturelles s'inscrivent dans l'objectif d'un développement durable. La gestion rationnelle, réfléchie s'inscrit dans l'optique d'un développement durable. Le maire de Joal-Fadiouth a insisté sur les deux projets dont bénéficie en moins d'un mois la commune. Si le premier a été gagné par les acteurs, le second est pour l'aire marine protégée, l'un sur un volet institutionnel et l'autre sur un élément pratique participant à une rationalisation de la ressource. Le colonel Mamadou Sidibé, directeur des aires marines communautaires protégées a rappelé que l'importance donnée à la gestion des écosystèmes de mangrove au Sénégal remonte en 1969. A l'en croire, les écosystèmes de mangrove jouent un rôle important pour les populations côtières trouvant la majeure partie de leurs revenus substantiels pour subvenir à leurs besoins vitaux.

Selon lui, les écosystèmes de mangrove sont à conserver car, ils ont des difficultés souvent découlant d'une exploitation abusive ou de mauvaises exploitations. Il est revenu sur l'impact des péjorations climatiques sur les écosystèmes comme la sécheresse ayant entrainé des conséquences énormes. Le directeur des Amp a insisté sur l'évolution liée à la gestion de la mangrove.

A l'en croire, l'Etat a changé la démarche en s'ouvrant aux populations pour mieux protéger l'environnement et la ressource. Pour lui, l'importance des Amp n'est plus à démontrer. Il n'a pas manqué de magnifier les actions des partenaires (Wetlands et Uicn). Selon Barra Top de l'Uicn, le projet de l'Amp de JF a été obtenu au prix de mille efforts. En effet, sur 141 propositions de projets seuls 28 ont été retenus. Selon lui, le projet est attendu pour une amélioration des conditions de vie des populations et une satisfaction de leurs préoccupations. D'une manière, le projet en cours d'exécution est celui de toute la commune de Joal-Fadiouth.