Sénégal: Assassinat de jeunes sénégalais à l'étranger - Plaidoyer pour une assistance visible, réactive, adéquate et ferme des autorités

L'affaire des jeunes sénégalais «lâchement» assassinés ces dernières semaines en France et aux Etats-Unis d'Amérique (USA) remet au goût du jour la question de la protection de nos compatriotes à l'étranger.

Préoccupée par le sort des sénégalais de l'extérieur «laissés à eux-mêmes» Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA) en appelle au recensement global des Sénégalais de la diaspora pour une protection. «Pour pallier ces manquements, ADHA recommande vivement aux autorités d'être plus présents auprès des compatriotes vivant à l'extérieur; une assistance visible, réactive, adéquate et ferme de la part des autorités sénégalaises. Ces dernières doivent se faire respecter sur le plan diplomatique. Lorsqu'un citoyen américain a un problème hors de son pays, les autorités américaines présentes réagissent aussitôt. Idem pour les autorités de l'EU envers leurs ressortissants.

Les sénégalais de l'extérieur se doivent aussi d'être plus prudents, plus respectueux des règlements et lois des pays hôtes. Ils doivent également emmener leurs autorités à jouer pleinement leur rôle. ADHA demande un renforcement du Ministère des Affaires Étrangers pour une politique étrangère forte, poignante, de faire un recensement global des Sénégalais vivants à l'extérieur pour faciliter leur assistance en temps réel», lit-on dans un communiqué daté d'hier, mercredi 29 septembre 2021, parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien.

L'Action pour les Droits Humains et l'Amitié qui «s'incline devant la mémoire des jeunes sénégalais lâchement assassinés ces dernières semaines à l'étranger (France, USA)», ajoute que «cette situation déplorable que nous dénonçons avec la dernière énergie ne doit pas rester sans suite. Les autorités sénégalaises ont le devoir de protéger les Sénégalais vivant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays».

Malheureusement, Adama Mbengue et ses camarades constatent le contraire chez nos compatriotes de l'étranger laissés à eux-mêmes. «Cependant, ce que nous voyons sur le terrain, c'est des compatriotes décriant l'absence d'assistance de la part des autorités compétentes. En réalité, nous constatons un manque de politique étrangère efficace. Les sénégalais semblent ne se pas être respecter. Même pour rapatrier un corps c'est des tracas à n'en plus finir et des appels à cotisations pour les besoins de rapatriement des dépouilles. La majorité des cas de meurtres restant impunis. La liste n'est pas exhaustive», conclut la même source.