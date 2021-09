Sénégal: Une réunion présidentielle sur le développement sanitaire sera tenue prochainement

Le Chef de l'Etat Macky Sall a annoncé en conseil des ministres hier, mercredi 29 septembre qu'il présidera prochainement après l'audience qu'il accordera à l'ordre des médecins, une réunion présidentielle sur le développement sanitaire avec la participation de toutes les parties prenantes.

Abordant la question liée à la densification de la carte sanitaire et du développement optimal du système de santé, le Président de la République a invité le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire de l'Hôpital Cheikh Ahmadou Khadim de Touba, un établissement sanitaire de référence dont l'entretien et la gestion au quotidien doivent répondre aux meilleures normes internationales en la matière.

Il a demandé dans cet élan, au Ministre de la Santé et de l'Action sociale, d'engager une réflexion stratégique sur l'optimisation de la carte sanitaire et des ressources humaines et financières du secteur, dans le cadre du plan d'investissement en finalisation. Macky Sall a rappelé, par ailleurs, au Ministre de la Santé et de l'Action sociale, les efforts remarquables consentis par l'Etat pour lutter efficacement contre la Covid-19 et la nécessité, dans un contexte de baisse significative des contaminations, de maintenir durablement la veille sanitaire, de faire respecter les mesures barrières requises, d'intensifier la vaccination de nouvelles cibles afin d'éviter toute poussée épidémique.