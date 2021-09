Angola: Le Vice-président assiste à l'investure de Carlos Vila

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, se rend ce vendredi dans l'archipel de São Tomé et Príncipe, où il participera samedi, en représentation du Chef de l'État angolais, João Lourenço, à la cérémonie d'investiture du président élu de ce pays, Carlos Vila Nova.

L'information a été rendue publique ce jeudi, dans une note, par le Service de communication institutionnelle et de presse des organismes d'appui au vice-président de la République.

La cérémonie d'investiture, pour laquelle, outre le vice-président de la République, la présence des Chefs d'État de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embaló, et du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se tiendra à l'Assemblée nationale de São Tomé et Principe.

Elu au second tour de l'élection présidentielle le 5 de ce mois, Carlos Vila Nova, 65 ans, a concouru pour l'Action Démocratique Indépendante (ADI), en l'emportant avec 57% des voix, contre 42 pour son adversaire, Guilherme Posser da Costa, candidat du Mouvement pour la libération de São Tomé et Príncipe - Parti social-démocrate (MLSTP-PSD).

Après avoir confirmé les résultats des élections à São Tomé et Príncipe, le Président João Lourenço a adressé un message de félicitations à Carlos Vila Nova, dans lequel il a exprimé son désir de voir les deux pays travailler ensemble, à travers un dialogue constructif, pour renforcer les relations historiques d'amitié et de coopération. qui existent au profit du bien-être et de la prospérité des peuples respectifs.

L'Angola et São Tomé et Príncipe ont officialisé leur coopération en février 1978, à travers l'Accord général d'amitié et de coopération, et la Commission bilatérale mixte créée en janvier 1980.

En 2019, des domaines ont été identifiés pour une nouvelle stratégie de coopération, notamment le tourisme, les transports et l'exploration des hydrocarbures.