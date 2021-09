Angola: Le MIREMPET veut des fournisseurs nationaux dans des domaines clés du secteur pétrolier

Luanda — Le ministère des Ressources minérales, du pétrole et du gaz (MIREMPET) a annoncé mardi la mise en œuvre d'un programme qui permettra l'insertion des plus grands opérateurs d'entreprises nationales ayant une capacité organisationnelle dans des domaines clés de l'industrie pétrolière.

S'exprimant lors de l'ouverture d'un forum virtuel sur la promotion du contenu local sous la devise « Le processus d'appel d'offres et d'embauche d'Angola LNG », le directeur national de la formation et du contenu local du MIREMPET, Domingos Francisco, a évoqué « le besoin impératif » de l'insertion d'entreprises nationales et locales dans des segments clés et plus complexes du secteur, tels que l'ingénierie, la maintenance technique, la prospection et la fourniture de matériaux et équipements spécialisés.

Dans le cadre de cette initiative, le MIREMPET a appelé au lancement d'un projet pilote pour la promotion et la formation des entreprises couvertes par le Régime d'Exclusivité et de Préférence, à la lumière du Diplôme Présidentiel 271/20, du 20 octobre.

Selon Domingos Francisco, chaque opérateur pétrolier doit sélectionner, à travers des processus existants, jusqu'à trois sociétés dans chacune des catégories techniques mentionnées pour une durée de 24 mois.

L'objectif est que chacune de ces entreprises se familiarise avec les processus du secteur pétrolier et renforce sa capacité d'organisation.

Chaque opérateur, a-t-il ajouté, devrait transférer son expérience technique et ses connaissances sur les relations de travail (réseau) que les opérateurs entretiennent au niveau interne et externe.

« Le MIREMPET et l'Agence nationale du pétrole et du gaz surveilleront et évalueront les progrès effectifs des actions des entreprises incluses, à travers des rapports semestriels », a déclaré Domingos Francisco.

Le processus devrait démarrer le 1er janvier 2022, le dernier trimestre étant réservé à la sélection d'au moins 12 entreprises par opérateur.

Selon Domingos Francisco, ces mesures s'inscrivent dans le cadre des travaux d'opérationnalisation du contenu local. « L'Instruction pour l'opérationnalisation du contenu local a déjà été conclue, le contrat-programme pour les entreprises nationales pour le contrôle du capital humain et la première liste de biens et services pour le régime d'exclusivité et de préférence également conclus », a-t-il souligné.

A son tour, André Gomes, de l'Agence nationale du pétrole et du gaz (ANPG), qui a abordé le thème « Opérationnalisation du régime juridique du contenu local dans le secteur pétrolier », a déclaré que la promotion du contenu local est inscrite dans un instrument juridique qui est devenu réalité près de 20 ans après que l'Angola ait adopté l'initiative pour la promotion du contenu local, en 2001.

Jackson Correia, directeur des achats, des contrats et de la logistique d'Angola LNG, a informé qu'au cours des 18 derniers mois, la société a payé l'équivalent de 118 350 000 USD à des fournisseurs nationaux et locaux.

"L'idée est de continuer à faire plus et mieux et de s'assurer que les entreprises nationales renforcent leur capacité organisationnelle et étendent leur présence pour que ces valeurs augmentent", a déclaré l'exécutif.

Au cours de la réunion, Angola LNG a partagé un plan détaillé pour la passation de marchés de biens et de services pour les deux prochaines années.

Au total, la société d'exploration de gaz naturel a enregistré plus de 170 sociétés nationales qui fournissent des biens et des services, dont certaines sont basées dans la province de Zaire, et la société réserve environ 47,1 millions de dollars d'opportunités commerciales pour les différentes régions de 2022 à 2024.

Le directeur général d'Angola LNG, Gordon Murray, a déclaré que la société continuera à contribuer à la création d'emplois en faisant affaire avec des fournisseurs nationaux et locaux.

La réunion a réuni près de 90 participants, dont des représentants du secteur pétrolier, de la classe d'affaires et d'autres entités.