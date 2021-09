Congo-Kinshasa: Quid de l'opération Kaniama Kasese ? - Kasa-Vubu - La délinquance juvénile bat son plein !

Une des vingt-quatre communes de la Ville-province de Kinshasa. Elle porte le nom du premier Président de la République Démocratique du Congo. Il s'agit de la commune de Kasa-Vubu.

Elle regorge en son sein un bon nombre de jeunes. Mais hélas, parmi ces derniers, on y trouve au jour d'aujourd'hui des délinquants appelés communément "Kuluna", dont l'âge varie entre 16 et 21 ans.

Ces jeunes ne cessent d'imposer jusqu'à preuve du contraire leur loi sur les paisibles citoyens qui vaquent dans leurs occupations quotidiennes. En plus, ils causent de la panique et de l'insécurité dans les différents coins, recoins ainsi que dans certaines avenues à Kasa-Vubu dans le but de troubler l'ordre public établi par les autorités de la place.

Très souvent, tous les jeunes qui extorquent les habitants de Kasa-Vubu sont des enfants de la rue. Pourtant, dit-on, la rue n'a pas d'enfants, la rue n'a pas enfanté des enfants, ce sont eux-mêmes qui sortent de leurs maisons et quittent leurs parents pour devenir ce qu'ils deviennent.

Les habitants de la commune de Kasa-Vubu se plaignent et disent, pour la plupart, que la cause principale serait le manque d'emploi. Est-ce pour autant que ces jeunes doivent se lancer dans le volet viol? La question reste posée. Cependant, le Gouvernement provincial devra prendre des mesures idoines pour décanter cette situation qui devient de plus en plus inquiétante.