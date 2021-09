Congo-Kinshasa: Lutte contre les violences faites aux femmes - Astrid Tambwe présente le projet "voix et leadership des femmes"

Une vue des participants

La grande salle du Centre d'Etudes pour l'Action sociale (CEPAS), située dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, a servi de cadre, mercredi 29 septembre, d'un atelier de redynamisation, à la recherche de nouvelles approches et techniques dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il était question pour Mme Astrid Tambwe, de présenter ce méga projet qu'elle a conçu au groupe de plaidoyer mis en place par l'ONG "Afia Mama", composé de plus de 30 participants venant de la société civile.

La RDC, a-t-elle dit, a pris plusieurs mesures destinées à rendre les politiques publiques plus sensibles aux droits et besoins des femmes, notamment l'inscription dans la Constitution de 2006 votée par referendum, du principe de la représentation équitable dans les institutions et la garantie de la mise en œuvre de la parité.

Cependant, a constaté Mme Astrid Mme Astrid Tambwe, malgré les efforts consentis par plusieurs acteurs, la RDC est et reste toujours l'une des nations au monde où les femmes et les filles rencontrent des défis dans la jouissance de leurs droits fondamentaux. Les inégalités persistent encore et toujours.

C'est dans ce sens que le projet "voix et leadership des femmes" poursuit deux grands objectifs, à savoir : contribuer à l'amélioration de l'égalité entre les sexes, ainsi qu'à l'amélioration du cadre légal congolais et du pouvoir décisionnel en faveur de l'égalité des sexes.

Astrid Tambwe a souligné que ce projet vise à renforcer le pouvoir des femmes et filles, notamment dans leur participation et leur prise de décision active et pertinente, renforcer leur capacité d'autonomisation et appuyer le réseautage et la création des alliances des mouvements des femmes aux niveaux national, provincial et local en vue de renforcer les activités de plaidoyer à tous les niveaux.

Dans son plan d'action, Astrid Tambwe dit qu'il faudrait d'ici juin 2022, parvenir à identifier les obstacles à l'égalité de sexe. La population cible de cette étude est les femmes ainsi que les jeunes filles âgée de 15 à 24 ans de la commune de Kisenso pour une durée de 3 ans.

Pour réussir et asseoir ce projet, il y a des activités bien planifiées et définies qui permettront à atteindre les résultats attendus, qui sont : la réalisation d'une étude sur l'identification des obstacles à l'égalité entre les sexes, la mise en place d'un groupe de plaidoyer, la réalisation des actions des plaidoyers auprès des institutions étatiques délibérantes pour l'adoption ou la révision des lois, normes, des politiques et des mesures d'application des lois.