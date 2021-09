Congo-Kinshasa: Difficultés de transport en commun - Le phénomène demi-terrain refait sur face

Se déplacer dans la ville-province de Kinshasa devient de plus en plus un casse-tête tant pour les propriétaires des automobiles que pour les utilisateurs des transports en commun. Si pour les uns, ce sont les embouteillages qui dérangent plus, pour les autres par contre, c'est le phénomène demi-terrain qui entre en jeu.

Alors qu'interdit par les autorités urbaines, le phénomène demi-terrain refait surface et fait souffrir nombreux citoyens kinois qui sont obligés de toujours sortir avec plus d'argent que prévu pour éviter de marcher à pieds par manque d'argent.

D'après un reportage réalisé par le Journal La Prospérité, à l'arrêt de bus, au rond-point Upn dans la commune de Ngaliema où plusieurs personnes attendent le transport en commun avec comme seule destination la commune de Gombe, quelques habitants de la capitale de la République Démocratique du Congo se sont exprimés.

« Pour arriver à destination, il faut dépenser plus ou moins 10.000fc par jour pour se déplacer là où on ne dépensait que 2.000 à 3.000 FC», a fait un passant en ajoutant que ceci à cause du système communément appelé "demi-terrain", utilisé par certains que les chauffeurs, qui consiste à ne pas respecter le vrai trajet dicté par les autorités de la ville et d'imposer aux clients de payer la somme réservée au trajet.

«Ce phénomène de demi terrain n'aide personne, nous dépensons beaucoup chaque jour ; que le gouvernement puisse trouver une solution parce que nous souffrons », a évoqué un fonctionnaire de l'Etat.

Avec ce système, ces chauffeurs poussent la population à débourser le double ou le triplet du prix de la course normale. Parmi ces personnes se trouvaient les fonctionnaires de l'Etat, les vendeurs du grand marché et d'autres passagers obligés de prendre plusieurs taxis ou taxis bus au lieu d'en prendre un seul, jusqu'à la destination finale.

De leurs côtés, un conducteur de bus justifie ce système par les tracasseries de la Police de Circulation Routière. Selon lui, la police leur impose les amandes fantaisistes pour des fautes imaginaires. Conséquence, accentuation de demi-terrain pour que les chauffeurs rentrent dans leur frais.

Malgré les lots des nouveaux bus, le transport est toujours un casse-tête dans certain coin de la ville de Kinshasa.