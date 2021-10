Cameroun: Enseignement supérieur - Les bons points des cours en ligne

Trois universités camerounaises engagées dans le projet international « Massive Open Online Courses »

Un dispositif complémentaire de la formation en présentiel. Voilà comment se définit le Mooc, entendez « Massive Open Online Courses », dont il a été question ce mardi 28 novembre à l'Ecole doctorale de l'université de Douala. De fait, le démembrement de l'UD situé à Akwa a accueilli ce jour-là un point de presse relatif au colloque de clôture des activités du projet Reamooc (Réseau africain de développement du Mooc pour l'innovation pédagogique dans l'Enseignement supérieur) au Cameroun.

Une opération à laquelle ont pris part, outre l'université de Douala, celles de Yaoundé I et de Ngaoundéré. Rien d'étonnant alors à ce que les échanges se soient déroulés avec certains participants intervenant en mode visioconférence. Pour le Pr Michel Tchotsoua, de l'université de Ngaoundéré, il s'est agi de « tester une autre façon d'enseigner (... ) dans le Supérieur ». Ce qui passe, entre autres choses, par la formation à la production des contenus. Concernant spécifiquement l'université de Douala, elle a bénéficié, dans le cadre de ce projet, d'une dotation de 25.000 euros (un peu plus de 16,3 millions de F Cfa) pour l'acquisition de certains équipements de production.

Par ailleurs, va expliquer le Dr Joseph Mvogo Ngono, une dizaine d'enseignants de l'université de Douala ont été formés à l'ingénierie pédagogique numérique, autrement dit, la manière de créer des cours en ligne. « D'autres aspects ont été pris en compte dans le cadre de ce projet, notamment la formation des techniciens à la production des contenus multimédias », a ajouté le Dr Mvogo Ngono.

En dehors de ce volet « Renforcement des capacités des enseignants », l'université de Douala a enregistré des réalisations en termes de création de Mooc. Dont un sur l'algorithmique de base (cours transversal qui intéresse quelque cinq mille étudiants en 1ère année Informatique), et un autre sur les convertisseurs statiques d'énergie (qui concerne principalement les étudiants ingénieurs).

Adressant les questions d'éthique et de déontologie, l'UD a élaboré un autre Mooc, largement transversal, qui porte sur l'éthique et la déontologie dans l'utilisation des Tic. Sur un plan plus large, l'UD a contribué à la création d'un Mooc national, dont l'objectif est d'assurer l'éducation à la citoyenneté, à la santé, à l'éthique et à la déontologie. Lancé officiellement en janvier 2018 à Bruxelles, le Reamooc est un projet européen, dont le siège de la branche Afrique est à Dakar. Il a enrôlé à ce jour six universités, trois au Sénégal et trois au Cameroun.