Cameroun: Formation des personnels de santé - Les curricula en révision

C'est l'un des objectifs de la 23e session du conseil de direction qui se tient depuis mardi à Yaoundé.

L e ministère de la Santé publique (Minsanté) a besoin d'un personnel bien formé et efficace. C'est pourquoi, depuis le 28 septembre dernier, se tient à Yaoundé, la 23e session du conseil de direction des écoles de formation des personnels infirmiers, sagesfemmes et médico-sanitaires. Selon le directeur des ressources humaines du Minsanté, Elisée Amour Eyenga, à qui ces assises profitent au premier rang, il devenait plus qu'urgent et impératif d'évaluer l'offre de formation sous le prisme de son adéquation au besoin du terrain, mais aussi à la modernité actuelle au regard de l'émergence de nouveaux problèmes de santé publique.

« Le décret qui régit la formation de ces personnels et qui date de 1980 présente en luimême les fondements de son obsolescence au regard des quarante années qu'il cumule, mais aussi des mutations connues par notre système de santé », a rappelé le directeur des ressources humaines. Toutefois dans le sillage de l'obsolescence de l'offre, le directeur des ressources humaines a noté que les curricula de formation en vigueur eux-mêmes datent de 2009, soit 12 ans qu'ils n'ont été ni révisés, ni amendés. « Or nous conviendrons ensemble que la science particulièrement évolutive ne saurait s'accommoder d'une indolence et d'une léthargie du point de vue à la fois de l'offre de formation initiale et celle continue », a-t-il poursuivi.

Pour le ministre de la Santé publique, les travaux qui se déroulent depuis le 28 septembre et qui s'achèvent ce jour sont, la conclusion évidente de santé, du moins dans sa première phase. C'est pourquoi, il a entre autres souhaité que les présentes assises soient l'occasion de faire le point de certaines activités menées par le ministère dans le cadre de ses missions classiques de formation. Les travaux de cette 23e session sont placés sous le thème de « La transformation du système de santé par la formation des personnels de santé». Avec pour objectif principal d'arrimer la formation des personnels médico-sanitaires aux impératifs de modernisation du système de santé.