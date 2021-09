Cameroun: Consommation - La tomate à nouveau sur les étals

Déjà plus d'un mois que le fruit produit à l'Ouest du pays inonde les différents marchés de Yaoundé. Les prix en baisse, vont de 3000 F à 6000 F, le panier.

Entre bousculades dans la boue et début de pluie, le marché huitième bouge ce lundi 27 septembre 2021. Ça va dans tous les sens. A l'entrée du marché, ce sont des camionnettes qui accueillent les clients. Ce marché est l'un des espaces où l'on vend en gros. On y retrouve donc une tonne de cageots de tomates. Une dizaine de camionnettes se suivent avec à l'arrière des centaines de cageots de tomates. Dans certains camions, ils sont même superposés. Plus facile pour les commerçants de faire le tour des marchés et d'écouler rapidement les stocks « le matin à 5h, je suis dans les marchés Elig-Edzoa, Mendong, MvogMbi, Étoudi, etc.

Au marché du Mfoundi, le panier qui coûtait 7000 F à 8500 F il y a encore quelques mois, est désormais fixé à 3500 F et 5000 F (prix de gros). Les vendeurs qui se ravitaillent dans ce marché, revendent le cageot entre 4500 F et 6000 F. Le prix du fruit dépend de la qualité, la quantité, le volume du panier et le chargement. Ainsi, on en distingue deux types : les tomates Rio (tomates dures et grosses) qui ont un coût élevé par rapport aux tomates olivettes (tendres et petites). La production de l'Ouest va s'étendre jusqu'à décembre et celle du Nord va prendre la relève.

La production de cette saison est celle des cultivateurs de la région de l'Ouest notamment les localités de Bangangté et Foumbot. « Les champs ont beaucoup produit cette période », informe Fabrice Kemetche, cultivateur et commerçant au marché huitième. À l'arrivée d'un potentiel client, c'est la bousculade. Le plus fort gagne. La saison pluvieuse est le principal facteur de cette surproduction.