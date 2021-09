Cameroun: Enseignement supérieur - Où sont les diplômes ?

Hier à Yaoundé, la Commission technique ad hoc chargée de cette opération a tenu ses premières assises visant la recherche des solutions pérennes à cette préoccupation.

C'est devenu l'une des préoccupations majeures du ministère de l'Enseignement supérieur (Minesup) : le retard dans la délivrance des diplômes dans certains établissements facultaires et universités d'Etat. Afin de mettre un terme à la souffrance de plusieurs générations d'étudiants n'ayant jamais reçu leurs diplômes, le chef de ce département ministériel a décidé de prendre les choses en main. Hier, la Commission ad hoc chargée des opérations relatives à la délivrance des diplômes relevant du Minesup et à la sécurisation des données a tenu sa toute première session à Yaoundé.

Question de voir à quel niveau ce processus est effectif et les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de la chaîne dans l'implémentation de cette instruction gouvernementale. En effet, comme l'a souligné le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur (Minesup), le Pr. Wilfred Gabsa au nom du ministre d'Etat, Minesup, l'une des recommandations du gouvernement dans le cadre de l'enseignement supérieur est la délivrance systématique des diplômes à tous les étudiants parvenus au terme de leur formation.

Cette recommandation pourtant répercutée à plusieurs reprises aux recteurs et Vice-Chancellors, reste lettre morte dans certains établissements facultaires et universités d'Etat. Ceux-ci ayant fait de la délivrance des attestations une norme. « Les responsables desdits établissements et institutions pensent-ils seulement à l'avenir des milliers de leurs jeunes compatriotes dont les inscriptions dans les universités étrangères sont retardées et parfois refusées, faute de pouvoir présenter le diplôme de base requis ? », s'est demandé le Pr. Wilfred Gabsa, face aux responsables des institutions universitaires.

Sans pour autant attendre une quelconque réponse, il a instruit les concernés à franchir le pas en initiant les projets de diplômes à soumettre à la signature du ministre d'Etat, Minesup. De même, un rapport sur l'état des lieux de la diplomation devrait être annuellement présenté à qui de droit. « Il ne peut y avoir de réelle et de véritable modernisation, ni même de visibilité et de compétitivité de nos universités d'Etat et de nos instituts sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur si tous les acteurs de ce secteur ne délivrent pas systématiquement les diplômes », a conclu le Pr. Wilfred Gabsa.

Pour cette première rencontre, les membres de la Commission ad hoc ont fait un état des lieux, une sorte de cartographie du processus de diplomation dans les universités d'Etat, les instituts privés d'enseignement supérieur et les établissements à statut particulier sous tutelle du Minesup.