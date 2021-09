Congo-Brazzaville: Slam - L'atelier Mwenzi organise une formation en écriture

Pour aider les jeunes à améliorer la qualité de leurs textes, l'espace culturel situé à Mpaka, dans l'arrondissement 6 Ngoyo, a initié un atelier d'écriture animé par le slameur congolais Diofel. L'activité amorcée, le 27 septembre, prendra fin ce 1er octobre.

Dix jeunes au total participent gracieusement à l'atelier axé sur l'écriture et l'arrangement des textes de slam mais aussi de rap et de chant. La formation est assurée par le célèbre et talentueux slameur ponténégrin, Diofel, bien connu de la place. L'artiste en séjour dans la ville océane, habitué à manier les mots, a su trouver ceux qu'il faut pour exprimer son envie de partager son savoir et son expérience acquis au fil des ans. « Un atelier d'écriture gratuit, oui, parce qu'échanger et transmettre reste le leitmotiv de tous mes voyages. Parce que partager ce que j'ai appris ici et partout, demeure ma façon à moi de rendre à ma terre natale mon plus bel hommage», a-t-il déclaré.

L'atelier de formation qu'il anime a été organisé en vue d'aider les jeunes à améliorer leur plume, à bien rédiger leurs textes, a expliqué Selma Mayala, directeur de l'atelier Mwenzi. «Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont bien envie d'écrire et d'autres qui écrivent déjà mais très mal. Ils ont de la matière mais ont de sérieux problèmes d'écriture. Il y a aussi le fait qu'il leur manque des espaces pour s'exprimer. Nous avons donc organisé cet atelier pour leur offrir une occasion d'apprendre et de profiter de l'expérience de Diofel pour des futurs textes plus intéressants. Et cela leur a été très bénéfique au vu des résultats déjà obtenus», a-t-il poursuivi.

Les participants vont s'exprimer et montrer ce qu'ils ont pu acquérir, le 1er octobre, à la restitution de l'atelier qui sera couplée à une scène ouverte. Ladite scène est une occasion que l'atelier Mwenzi donne à d'autres jeunes slameurs, rappeurs et chanteurs, qui n'ont pas participé à la formation, de se faire découvrir et de montrer ce qu'ils sont capables de faire avec des mots et des sons.