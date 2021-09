Congo-Brazzaville: Partenariat - La société civile congolaise à la rencontre du modèle français

Céphas Germain Ewangui, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, effectue une mission d'observation en France. Rencontre avec l'association « Familles laïques de Melun ».

Trois ans déjà depuis que le Congo a officiellement mis en place un Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Son secrétaire permanent, Céphas Germain Ewangui, multiplie les consultations auprès des institutions et organisations non gouvernementales au Congo ainsi qu' à l'international pour alimenter ce dispositif voulu par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, lors de son discours devant le Parlement réuni en congrès.

C'est dans ce cadre que le secrétaire permanent a rencontré la présidente Nicole Verchere et les représentants de « Familles laïques de Melun », en France, le 29 septembre, au siège de l'association de loi juillet 1901, ouverte à tous.

Après son mot de bienvenue, la présidente a présenté et commenté l'implantation de sa structure, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au Plateau de Corbeil-Essonnes / Quartier de Montaigu. Depuis 1988, date de sa création, avec une réelle relance en 2017, l'association accueille et oriente la population en difficulté face aux multiples démarches administratives. En grande partie, elle exerce la mission de citoyenneté active et solidaire auprès des migrants en provenance de divers horizons : principalement les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne.

« Très souvent, notre point info-familles, dans sa défense des familles fragilisées et de son offre des services et activités dans le cadre d'actions diverses, fait face à des familles aux prises avec l'illettrisme, en pure difficulté socio-économique », a confié la présidente. Et d'expliquer que le bas niveau d'études les expose à la précarité, encore accrue à la sortie du confinement suite aux situations difficiles liées au covid-19. Constat est fait, la dette locative les précipite dans le surendettement.

Pour Céphas Germain Ewangui, c'est encore l'étape de la découverte de la société civile hors du Congo. Il en sera tenu compte et de celle-ci découleront les enseignements à retenir pour le Congo où les préoccupations sont d'ordres différents. Outre la fragilité sociale, le Conseil dispose d'une maison de la société civile à disposition de toutes les composantes de cette dernière : organisations non gouvernementales, associations, mutuelles, organisations de développement communautaire, sociétés savantes, syndicats, fondations, organisations patronales et médias.

De cette structure, le Conseil sensibilise et forme la population. Entre autres, il interpelle l'administration de l'État pour le fonctionnement selon les textes établis mais dont, jusqu'à ce jour, un certain nombre d'entre eux n'ont pas encore été appliqués. Il suscite la mobilisation citoyenne autour de la démocratie, en vue de garantir la participation des forces vives de la nation dans la bonne gouvernance publique. Il encourage également des associations telles que l'Association des femmes juristes du Congo dans laquelle Jocelyne Milandou Kanza, sa créatrice, annonce avoir déjà projeté de se saisir de la question du genre, avec ses contraintes de la tradition, pour certains aspects tels que la dot ou le veuvage.

Après des échanges qualifiés de fructueux, les deux parties ont retenu la ferme volonté d'établir des synergies. À propos des questions du genre, ils ont retenu d'établir, via les visioconférences, des séances de formation et de sensibilisation à l'accès au savoir pour le développement social, économique et politique.

Éduquer les jeunes filles, par exemple, s'avère être un enjeu précurseur de changements durables afin de leur apprendre à faire respecter leurs droits, ont-ils précisé.

