Congo-Brazzaville: Formation - Les arbitres congolais dotés des connaissances pour améliorer leurs performances

Le Cours M.A. qui s'est achevé le 30 septembre à Brazzaville a donné aux arbitres congolais tant sur le plan technique que sur le plan physique des outils nécessaires pour améliorer leurs prestations sur le terrain.

Le séminaire organisé par la Fédération congolaise de football (Fécofoot) et appuyé par la Fédération internationale de football association (Fifa) visait à améliorer les capacités opérationnelles des arbitres d'élite. Durant cinq jours, les vingt- six arbitres dont quinze internationaux et onze fédéraux ont pu découvrir les nouvelles méthodes d'arbitrage édictées par la Fifa et la Confédération africaine de football (CAF). Au cours de la formation, les instructeurs ont fait un rappel des principes directeurs . Ils ont passé en revue les éléments et les aspects des lois de jeu, notamment l'interprétation de ces lois mais également les amendements qui sont survenus sur ces lois. Ils ont aussi bien expliqué les problèmes comme la faute de main, les incidents dans la surface de réparation, les fautes tactiques et d'autres comme le hors- jeu.

« C'est une bonne chose. Vous avez donc les outils nécessaires pour que vous puissiez améliorer vos performances sur le terrain. Comme on le dit dans nos traditions, c'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon. Vous avez donc les outils, vous êtes capables de monter les murs à l'avenir. Nous souhaitons donc que ce genre de cours se pérennise pour que vive l'arbitrage congolais », a déclaré René Daniel Louyaza, président de la Commission d'arbitrage de la Fécofoot.

Le cours dans l'ensemble s'est achevé sur une note satisfaisante, a justifié Mbacke Mademba. Il a salué les efforts des dirigeants de la Fécofoot qui se sont inscrits dans le chemin tracé par la CAF en rajeunissant le corps arbitral tout en louant la volonté de la commission et l'engagement dont on fait montre les apprenants dans le seul but de faire avancer l'arbitrage congolais.« On a noté la volonté de la commission à faire avancer l'arbitrage au Congo. Nous avons aussi noté chez les enfants la soif de connaître. On a vu l'engagement et la motivation que les arbitres ont montré pendant cinq jours et de vouloir aussi progresser dans le travail de l'arbitrage », a témoigné l'instructeur physique Mbacke Mademba.

Les différents thèmes développés ainsi que les différentes projections ont aiguisé leur volonté d'appliquer sur le terrain les enseignements reçus. « Tous les cinq jours que nous avons passés ensemble nous ont été d'une grande utilité, d'une très grande valeur dans la progression de notre arbitrage et dans notre développement sur les aptitudes à avoir et à utiliser sur le terrain », a indiqué l'arbitre Préfina Malanda.