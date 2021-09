Congo-Brazzaville: Cinéma - CanalOlympia rouvre ses portes ce 1er octobre

Après plus d'une année et demie d'inactivité à cause des mesures gouvernementales prises pour prévenir la contamination de la population à la covid-19 en milieu public, la salle de cinéma CanalOlympia a annoncé la réouverture de ses portes, ce 1er octobre. Une nouvelle qui a réjoui plus d'un Brazzavillois, amoureux du septième art.

Les cinéphiles congolais attendaient la nouvelle depuis belle lurette et voilà que leur doléance trouve son exaucement. « Le réseau CanalOlympia est un réseau de dix-huit salles dans douze pays. Nous avons rouvert la grande majorité de nos salles du réseau et fait preuve d'une rigueur particulière pour l'application des mesures barrières. Ce sérieux nous permet de rouvrir la salle de Brazzaville, le 1er octobre, en même temps que celle de Pointe-Noire », a expliqué Grâce Ngola, responsable de CanalOlympia Poto-Poto.

En vue de respecter les mesures barrières contre la covid-19, cet espace cinéma a mis en place un protocole exigeant pour garantir la sécurité des spectateurs et de ses équipes. Ainsi, le respect d'une distance d'un mètre pendant la queue pour l'accès dans la salle est impératif et le port du masque est obligatoire. Le lavage des mains se fera à chaque entrée et des distances minimum ont été instaurées entre chaque groupe de spectateurs. Aussi, la structure prévoit le nettoyage et la désinfection des lieux de façon régulière.

Pour certains Brazzavillois, bien que l'ouverture s'annonce à la fin des vacances et à l'orée de la rentrée scolaire, c'est un pur bonheur de pouvoir à nouveau suivre les films en salle. De ce fait, pour fêter la réouverture de cet espace dédié à la découverte et la diffusion du cinéma de tous genres, CanalOlympia Poto-Poto a préparé une programmation variée. De l'action et de l'aventure seront au menu avec les films Dune et Shangchi, la légende des dix anneaux qui sera diffusée en version 3D.

Par ailleurs, le public aura droit au suspense avec le long-métrage La nuit des rois et Boîte noire. Pour les tout petits mais aussi les grands, le plaisir de retrouver le grand écran en public se fera également avec le film Baby boss 2, ainsi que D'artagnan et les trois mousquetaires. Afin de frissonner un peu, les spectateurs seront servis par La proie d'une ombre et Candy man. « La programmation est riche et enthousiasmante ! Les internautes nous demandaient régulièrement la réouverture de la salle. Ils étaient ravis de cette annonce et nous comptons sur eux pour renouer avec l'expérience cinéma chez CanalOlympia », a fait part Grâce Ngola.

Construit par le groupe français Bolloré et inauguré en avril 2019, CanalOlympia Poto-Poto dispose de trois cents places et proposait, avant l'arrivée de la maladie, dix-neuf séances hebdomadaires de films, six jours sur sept, à 1 500 francs CFA le ticket pour les adultes, 1 000 francs CFA pour les enfants de moins de 12 ans et 5 000 francs CFA pour les avant-premières et autres programmes spéciaux. A en croire le responsable de cet espace, la tarification demeure la même, seulement avec le respect des mesures barrières, la jauge ne sera que de la moitié, soit cent cinquante places, afin de garantir la distance entre chaque groupe de spectateurs.

Aussi, la salle continuera de diffuser tous types de films du monde entier allant des blockbusters aux films d'actions, d'horreur, de la comédie, du drame, en passant par des films familiaux ou encore des films d'animation.