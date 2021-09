Congo-Brazzaville: PME - Des orientations pour la mise en œuvre des politiques sectorielles

L'atelier de restitution de la feuille de route issue du séminaire d'orientation stratégique du ministère des Petites et Moyennes entreprises (PME), de l'Artisanat et du Secteur informel, s'est tenu le 29 septembre à Brazzaville, dans le but d'identifier les conditions de mise en œuvre des politiques sectorielles.

C'est dans le but d'assurer le succès et l'avenir des PME qu'il est nécessaire d'instaurer le bon climat de travail indispensable pour garantir de meilleures performances ; aider les agents et cadres à avoir une compréhension plus nette du processus managérial de formulation d'une feuille de route ; faire prendre conscience aux agents et cadres des enjeux dudit ministère, des entreprises artisanales et des unités économiques informelles dans les stratégies de développement national et enfin aider ces derniers à comprendre l'importance de promouvoir l'esprit d'entreprise en vue d'assurer au secteur des PME des capacités à participer efficacement au développement national.

En effet, ladite feuille de route élaborée permettra de garantir l'efficacité et la pérennité des organisations, l'harmonisation des interventions, la conformité des services aux besoins des usagers et la protection des intérêts de l'Etat. « À travers ce document, nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes assignés pour pouvoir amener les cadres et agents du ministère à appréhender l'importance de promouvoir un bon climat de travail. Un travail d'équipe indispensable pour garantir à leur organisation de meilleures performances. A cet effet, j'exhorte l'ensemble des cadres et agents de mon département au dévouement pour le succès des PME malgré les difficultés conjoncturelles », a indiqué la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.

De son côté, le Pr Albert Makita Mbama, consulant dans le cadre de l'élaboration de cette feuille de route, estime que la question sur l'amélioration de la stratégie dans la gestion des entreprises reste à revoir. «... Nous avons relevé le caractère éphémère d'un grand nombre d'entreprises créées pour plusieurs raisons, dont la principale est la stratégie de gestion des entreprises qu'il faudrait peut-être essayer d'améliorer pour que désormais l'on puisse juger l'action non pas par le nombre d'entreprises créées mais plutôt par celles qui survivent au-delà de cinq ans », a-t-il fait savoir.

Signalons que l'élaboration de cette feuille de route s'est faite en juillet dernier à l'issue du séminaire d'orientation stratégique du ministère des PME en vue de définir des stratégies d'instauration d'un nouveau management public dans toutes ses administrations.